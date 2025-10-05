Tak wygląda tabela po sensacyjnej klęsce Barcelony

Real wygrał swoje sobotnie spotkanie. Villarreal postawił trudne warunki w pierwszej połowie, jednak druga należała już do "Królewskich". Prowadzili 2:1, kiedy czerwoną kartkę otrzymał Santiago Mourino. Chwilę później Real wykorzystał grę w przewadze, wynik ustalił Kylian Mbappe. Dzięki temu Real awansował na pierwsze miejsce. Po ośmiu rozegranych spotkaniach ligowych ma na koncie 21 punktów. Jedyną porażkę poniósł 27 września w derbowym pojedynku z Atletico.

Ten rezultat oznaczał, że Barcelona musi wygrać wyjazdowe spotkanie z Sevillą, by powrócić na fotel lidera. Ten mecz rozpoczął się szokująco! Już w 13 minucie Alexis Sanchez wykorzystał rzut karny, a na 2:0 podwyższył Isaac Romero. Słabo grająca Barcelona odzyskała nadzieję dzięki bramce Marcusa Rashforda. W drugiej połowie Robert Lewandowski w fatalny sposób przestrzelił rzut karny. W końcówce Sevilla strzeliła jeszcze dwie bramki, a mecz zakończył się wynikiem 4:1

Skrócona tabela La Ligi po meczu Sevilla - FC Barcelona:

Real Madryt - bilans bramek 19:9, 21 punktów FC Barcelona - 22:9, 19 pkt Villarreal - 14:8, 16 pkt Sevilla - 15:11, 13 pkt Elche - 11:9, 13 pkt Athletic Bilbao - 9:9, 13 pkt Atletico Madryt - 14:9, 12 pkt Betis - 11:7, 12 pkt Espanyol - 10:9, 12 pkt Deportivo Alaves - 9:8, 11 pkt

Kolejne mecze Realu i Barcelony odbędą się już po przerwie reprezentacyjnej. Królewscy zagrają na wyjeździe z Getafe, natomiast Blaugrana podejmie u siebie Gironę.