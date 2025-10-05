Milioner z Wieczystej traci cierpliwość! Miarka się przebrała

Najgorętsze krzesło w pierwszej lidze znów parzy! Zaledwie po pięciu miesiącach pracy, ze swoją posadą ma pożegnać się Przemysław Cecherz. Jak na Twitterze donosi Sebastian Staszewski, decydujący wpływ na decyzję właściciela klubu, Wojciecha Kwietnia, miała porażka z Odrą w Opolu.

Cecherz obejmował krakowską drużynę w dużym kryzysie. Wydawało się, że ruch ten nie pomógł w opanowaniu sytuacji, jednak w najważniejszym momencie sezonu dobra forma wróciła i Wieczysta awansowała do pierwszej ligi po barażach. W nowym sezonie Wieczysta prezentowała się bardzo dobrze. Przywitała się z ligą z przytupem, już w drugiej kolejce rozgromiła Polonię Warszawa aż 6:1.

Niedzielny mecz w Opolu jednak zupełnie Wieczystej nie wyszedł. W 58. minucie Odra objęła prowadzenie po bramce Tomasa Prikryla. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, gdy w ciągu zaledwie sześciu minut dwie żółte kartki obejrzał Sandoval, przez co drużyna z Krakowa musiała kończyć mecz w osłabieniu. Przemysław Cecherz postawił wszystko na jedną kartę, wprowadził Rafę Lopesa w miejsce Kamila Dankowskiego, zmieniając ustawienie na bardziej ofensywne. Gospodarze wykorzystali to i 19-letni Szymon Mida ustalił wynik spotkania na 2:0 dla Odry.

Druga ligowa porażka Wieczystej w tym sezonie wywołała trzęsienie ziemi. Jak wynika z informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego - z pracą w Wieczystej ma pożegnać się trener Przemysław Cecherz. Komunikat klubu w tej sprawie może pojawić się jeszcze dzisiaj.

Bardzo ciekawą informację podał również Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Powołując się na Bartosza Karcza z Gazety Krakowskiej, głównym kandydatem do objęcia posady po Cecherzu ma być... Dan Petrescu! 57-latek jest dobrze znany kibicom krajowego futbolu, gdyż w 2006 roku prowadził Wisłę Kraków. Przy Reymonta jednak nie pracował długo, bo zaledwie 9 miesięcy. Wpisuje się to również w sposób działania Wojciecha Kwietnia, który trenerów również zwalnia niezwykle szybko. Przemysław Cecherz zatrudniony został w maju tego roku.

Wieczysta po 12 kolejkach zajmuje 2 miejsce z dorobkiem 22 punktów. Do liderującej Wisły traci 4 punkty, jednak ta różnica może się jeszcze powiększyć. Dzisiaj o 20:30 Biała Gwiazda podejmować będzie przy Reymonta chorzowski Ruch.