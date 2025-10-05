Sceny w Rosji. Oskarżenie o rasizm. Czerczesow reaguje

Achmat Grozny poniósł pierwszą porażkę pod wodzą Stanisława Czerczesowa. W sobotę ekipa byłego trenera Legii Warszawa przegrała z FK Krasnodar 0:2. Jednak to nie o wyniku mówi się najwięcej w kontekście tego spotkania. W 85. minucie doszło do poważnej sprzeczki, a efektem była czerwona karta dla Ousmane'a Ndonga, podopiecznego Czerczesowa. Wcześniej jednak Senegalczyk miał być obrażony pod kątem rasistowskim. Padły mocne słowa.
Piłkarz FK Krasnodar Eduard Spertsyan powiedział kilka słów do Ndonga, po czym uderzył przeciwnika pięścią w klatkę piersiową. Senegalczyk w odpowiedzi uderzył rywala dwukrotnie, za drugim razem w szczękę. Spertsyan upadł na ziemię z rozciętą wargą. Sędzia analizował sytuację i ukarał czerwoną kartką Ndonga, a Spertsyan otrzymał tylko żółty kartonik za prowokacje.
Ndong po meczu był wściekły. Wyjawił, co powiedział do niego Spertsyan. - Było zagranie bez faulu. Podszedłem, żeby mu pomóc i powiedziałem, żeby wstał, bo tam nic nie było. Chwila już minęła, podszedł do mnie, popchnął i powiedział: "Zamknij się, ty czarny g***u". Nie jestem na tyle szalony, żeby go uderzyć. Po co miałbym coś zmyślać, skoro to powiedział? - podkreślił.
Piłkarz drużyny z Krasnodaru zaprzeczał oczywiście, by miał obrazić zawodnika z Afryki. Wiadomo jednak, że cała sprawa nie skończy się na czerwonej kartce i wzajemnych oskarżeniach.
Jak podkreśla portal sports.ru, jeden z punktów regulaminu ligi rosyjskiej mówi, że "podżeganie do nienawiści lub wrogości, a także poniżanie godności osoby ze względu na rasę" podlega karze dyskwalifikacji na maksymalnie 10 meczów i grzywnie.
Na razie całej sprawy szerzej nie chciał komentować Czerczesow. W zamian mocno wypowiedział się prezes klubu Ahmed Aidamirov.
- Gdyby Spertsyan był mężczyzną, podszedłby do mnie po meczu i przeprosił. Obraził Ndonga, który potem płakał w szatni. Każdy rozumie, jak ktoś reaguje na takie uwagi. Jak obraźliwe musi być takie zachowanie? To nie świadczy dobrze o naszej piłce nożnej - podkreślił.
