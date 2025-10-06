Nowy biznes Błaszczykowskiego. Oto co teraz robi. Totalne zaskoczenie

16 czerwca 2023 roku - to właśnie wtedy Jakub Błaszczykowski po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski. Wtedy Błaszczykowski nie tylko reprezentacyjną, ale też piłkarską karierę. Ten zasłużony kadrowicz w koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił aż 109 razy, zdobył 21 bramek i miał 21 asyst. Zagrał na dwóch mistrzostwach Europy i jednym mundialu.

Jakub Błaszczykowski zdradził, jaki rozkręca biznes

"Błaszczykowski jest znany nie tylko z licznych, udanych występów na boisku, ale również z działalności charytatywnej. Jest założycielem działającej w Opolu charytatywnej Fundacji "Ludzki Gest", która powstała w celu pomagania dzieciom i młodym ludziom potrzebującym pomocy. Ponadto udziela się w innych akcjach" - pisał o nim Dawid Franek ze Sport.pl.

Teraz Błaszczykowski rozkręca nowy biznes - w branży kosmetycznej.

- Myślę, że to w sumie powstało tak, że ja doszedłem do wniosku, by zrobić coś swojego. Mieliśmy spotkania z ludźmi, którzy już od dłuższego czasu działają w branży perfumeryjnej i po namyśle stwierdziłem, że chciałbym też spróbować. To dla mnie coś nowego, wymaga większej koncentracji i zaangażowania. Jesteśmy jednak dopiero na początku drogi i potrzeba trochę czasu, żeby zobaczyć, jak to wszystko się potoczy - powiedział Błaszczykowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Czy uczestniczyłeś w fazie tworzenia zapachów? - pytał Radosław Majdan, prowadzący podcast.

- Nie mam aż takiego doświadczenia. Wybierałem perfumy, które w mojej opinii odpowiadają mojej osobie. Każdy ma indywidualne kubki zapachowe. Zdaje sobie sprawę, że musiałem korzystać z doświadczenia ludzi i sugerowałem się ich opinią - dodał Błaszczykowski.

Czy planujecie dalszy rozwój? - dopytywał Majdan.

- Planujemy rozszerzyć w różne inne produkty kosmetyczne: do pielęgnacji włosów, kremy, żelami pod prysznic i tak dalej. Myślimy troszeczkę szerzej - przyznał były piłkarz.

Błaszczykowski w swojej karierze grał w takich klubach jak: Borussia Dortmund (253 mecze, 32 bramki i 52 asysty), Wolfsburg, Fiorentina i Wisła Kraków.