Uchodźcy z Palestyny na meczu giganta. Oto reakcja kibiców

Athletic Bilbao jako pierwszy z hiszpańskich klubów wykonał piękny gest wobec Palestyńczyków. Obywatele tego kraju są mordowani w Strefie Gazy przez Izrael. Wśród ofiar są również dzieci. Choć Izraelczycy dokonują zbrodni, to wciąż w świecie sportu nie otrzymują konkretnych sankcji, co spotyka się z oburzeniem kibiców. Obrazki ze stadionu San Mames przejdą natomiast do historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Athletic ugościł uchodźców. Piękna reakcja kibiców

Przed spotkaniem z Mallorcą Athletic Bilbao zaprosił palestyńskich uchodźców na środek murawy. Kiedy ci już wychodzili na boisko, to publiczność zgromadzona na trybunach wstała z miejsc i nagrodziła ich owacją. Niektórzy z zaproszonych gości nieśli ze sobą palestyńskie flagi. Na widowni można było natomiast dostrzec transparenty z przesłaniami pokoju i wsparcia.

"Stop ludobójstwu. San Mames okazuje swoje wsparcie Palestynie" - czytamy na profilu Athleticu Bilbao w mediach społecznościowych. Później dodano również, kto konkretnie reprezentował Palestyńczyków.

Po akcji zorganizowanej przez klub w sieci pojawiła się fala poparcia dla takich działań. Widać, że kibice doceniają piękny gest. Nagranie przedmeczowe stało się viralem w mediach społecznościowych.

"Jesteśmy najlepszym klubem na świecie, i prawdopodobnie nie ze względu na naszą grę, ale ze względu na to, kim jesteśmy i co reprezentujemy" - napisał jeden z kibiców na platformie X.

Podwójne powody do radości dla fanów z Bilbao

Uczestnik Ligi Mistrzów nie dość, że przygotował piękną akcję w ramach solidarności z Palestyną, to jeszcze uszczęśliwił swoich kibiców zwycięstwem z Mallorcą. Athletic Bilbao zwyciężył 2:1. Tym samym w tabeli La Ligi ma 13 punktów po ośmiu meczach. Gracze z Bilbao przerwali serię czterech spotkań ligowych bez wygranej.