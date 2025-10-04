Wszystko jasne! To z nimi zmierzy się reprezentacja Polski

Reprezentacja Litwy zgromadziła dotychczas trzy punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. Co ciekawe, podopieczni Edgarasa Jankauskasa uzbierali ten dorobek, nie wygrywając żadnego spotkania. Zanotowali bowiem dwa remisy z Maltą (0:0 i 1:1) oraz podzielili się punktami z Finlandią (2:2). Litwini w teorii są kopciuszkiem w światowej piłce, ale pokazali we wrześniu, że nawet Holandię mogą postraszyć na własnym stadionie. Przegrali z Oranje 2:3.

Cernych może przejść do historii. To nasz "dobry znajomy"

Na październikowe mecze eliminacji do mistrzostw świata u Litwinów powołanie otrzymał m.in. Fedor Cernych. To piłkarz doskonale znany polskim kibicom z ekstraklasowych boisk. Wszyscy pamiętają go z występów w Górniku Łęczna i Jagiellonii Białystok.

To może być wyjątkowy czas dla 34-latka. Wszystko dlatego, że dotychczas rozegrał 99 meczów w narodowych barwach. Jeśli zatem wybiegnie na boisko w obu październikowych spotkaniach, to zostanie rekordzistą wszech czasów pod względem występów w reprezentacji Litwy.

Cernych i spółka zagrają z reprezentacją Polski 12 października w Kownie. Trzy dni wcześniej czeka ich wyjazdowa potyczka z Finlandią.

Litwa - Polska. Oto kadra naszych rywali

W marcu podczas pierwszego meczu z Litwinami Polacy - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - bardzo się męczyli. Biało-Czerwoni zwyciężyli 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego. Niebawem dowiemy się, czy równie trudno będzie w Kownie.

Kadra reprezentacji Litwy na październikowe mecze eliminacji MŚ:

Bramkarze: Marius Adamonis (Suedtirol), Edvin Gertmon (Universitatea Cluj), Tomas Svedkauskas (Żalgiris Kowno).

Obrońcy: Vilius Armalas, Klaudijus Upstas (obaj Hegelmann), Markas Beneta (Suduva Mariampol), Edvinas Girdvainis (Lipawa), Justas Lasickas (Rijeka), Rokas Lekiatas (Żalgiris Kowno), Pijus Sirvys (Maribor), Artemijus Tutyskinas (Celje), Edgaras Utkus (Cercle Brugge)

Pomocnicy: Domantas Antanavicius (Hegelmann), Artur Dolznikov (Sigma Ołomuniec), Gvidas Gineitis (Torino FC), Paulius Golubickas (KuPS Kuopio), Eligijus Jankauskas (Siauliai), Tomas Kalinauskas (Kalmar), Gratas Sirgedas (Żalgiris Kowno), Vykintas Slivka (Sagan Tosu), Modest Vorobyov (Istanbulspor).

Napastnicy: Fedor Cernych (Żalgiris Kowno), Edgaras Dubickas (Ternana), Gytis Paulauskas (Zemplin Michalovce)