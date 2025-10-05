Media: Niebywałe. UEFA szykuje rewolucję w Lidze Mistrzów

Kiedy UEFA ogłaszała powiększenie Ligi Mistrzów i zastąpienie fazy grupowej fazą ligową, była krytykowana. W praktyce nowy format został pozytywnie przyjęty w środowisku piłkarskim. Pewne jest, że LM w obecnych regulacjach potrwa co najmniej do 2027 roku. Potem może dojść do kolejnej rewolucji.

Wiadomo, że od 2027 r. UEFA będzie współpracowała z nowym promotorem Ligi Mistrzów. Partnerstwo z amerykańską firmą Relevent ma pozwolić zwiększyć zyski z rozgrywek poza Europą. Zastąpi szwajcarską firmę TEAM Marketing. Niewykluczone, że europejska federacja może rozważać rozegranie meczów LM w USA, choć nie zgadza się, by taki ruch wykonała hiszpańska La Liga.

UEFA negocjuje z Superligą ws. nowego formatu LM

Nowy promotor to nie koniec zmian, które mają i mogą dotyczyć LM. Jak podaje hiszpańskie radio COPE, UEFA może być skłonna zmienić format, a temat ten jest przedmiotem dyskusji z założycielami Superligi. Tak, tej Superligi, którą europejska federacja chciała zablokować za wszelką cenę.

Według COPE UEFA od ośmiu miesięcy rozmawia z przedstawicielami Realu Madryt, FC Barcelony (kluby założycielskie Superligi, które nie wypisały się z projektu) oraz firmy A22 (spółka zarządzająca projektem rozgrywek). Negocjacje są efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że UEFA nie ma podstaw prawnych do blokowania Superligi. A22 wysłała wniosek do federacji o zatwierdzenie stworzenia nowych rozgrywek, a to otworzyło drzwi do rozmów. Te od początku miały być tajne.

Radiostacja podaje, że według nowego formatu 36 zespołów w LM zostałoby podzielonych na dwie grupy, po 18 zespołów w każdej. O przyznaniu miejsca w danej grupie decydowałby ranking UEFA - w pierwszej grupie znalazłoby się 18 najlepszych zespołów z tego notowania, w drugiej pozostali. W każdej grupie zespoły rozegrałyby po osiem spotkań.

Najlepsza ósemka pierwszej grupy wywalczyłaby bezpośredni awans do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-16 zagrałyby w fazie play-off z najlepszą ósemką drugiej grupy. A22 zakłada, że jesienią byłoby więcej hitów, które przyciągną widzów. Poziom spotkań byłby wyższy, a teoretycznie słabsze zespoły miałyby większe szanse na fazę pucharową.

Innym tematem dyskusji na linii UEFA - Superliga była nowa platforma do transmisji meczów, nazwana UNIFY. Pierwotnie był to koncept Superligi, ale UEFA ma być zainteresowana jego przejęciem. Dostęp do niej byłby darmowy, ale z reklamami. Pojawiłaby się płatna wersja. Wtedy użytkownik nie miałby żadnych reklam.

Pomysł utworzenia Superligi kilka lat temu bardzo nie spodobał się UEFA. Dziś Real, Barcelona i A22 dążą do poprawy relacji z federacją. Według "Mundo Deportivo" negocjacje przebiegają w bardzo dobrej atmosferze. Propozycja nowego formatu i specjalnej platformy jest praktycznie ostateczna, UEFA ma analizować ofertę.