Media: Oto kolejny cel transferowy Wieczystej Kraków

Latem do Wieczystej Kraków kilka nazwisk, które polscy kibice mogą dobrze kojarzyć. Nowymi zawodnikami zostali m.in. Lucas Piazon, Karol Fila, Kamil Pestka, Kamil Dankowski, Carlitos, Miki Villar i Maciej Gajos. Wojciech Kwiecień, główny sponsor Wieczystej, chce dalej wzmacniać zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR zabija piękno futbolu? Awantura w studiu! Kosecki: To jest głupota, wycofajmy to

Wieczysta chce utalentowanego nastolatka

Bardzo prawdopodobne będą ruchy Wieczystej w zimowym oknie transferowym. Należy się spodziewać nie tylko głośnych nazwisk, ale także młodszych, utalentowanych piłkarzy, którzy przebijają się na seniorski, zawodowy poziom. Według informacji portalu goal.pl jeden z młodych graczy znalazł się na celowniku beniaminka Betclic 1. Ligi.

Wieczysta ma być poważnie zainteresowana Michałem Synosiem. To 18-letni stoper Stali Rzeszów, który rozegrał w tym sezonie 12 meczów od pierwszej do ostatniej minuty w barwach podkarpackiego klubu. Do tego zanotował trzy występy w reprezentacji Polski U19. Nastolatek to filar obrony Stali, której jest wychowankiem.

Krakowianie będą mieli szansę ściągnąć Synosia nawet za darmo. Ma ważny kontrakt ze Stalą do końca tego sezonu. Jeśli go nie przedłuży, to od stycznia będzie miał możliwość swobodnych negocjacji z każdym zainteresowanym klubem.

Ale Wieczysta nie jest jedynym chętnym zespołem, by ściągnąć Synosia. Latem przewijał się temat Rakowa Częstochowa i niewykluczone, że "Medaliki" ponownie zgłoszą się po nastolatka. Pytało już o niego włoskie Cagliari.

Zobacz też: Gruchnęły wieści o transferze Modera! Dyrektor potwierdza

Transfermarkt wycenia Michała Synosia na kwotę 700 tys. euro.

W tabeli Betclic 1. Ligi Wieczysta zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 22 punktów. Miałaby zatem bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. W niedzielę zagra na wyjeździe z Odrą Opole, która chce zbliżyć się do strefy barażowej.