Wyjątkowe wyróżnienie dla Probierza. Odebrał je po roku

Michał Probierz dostąpił zaszczytu poprowadzenia reprezentacji Polski, ale sukcesu z nią nie odniósł. Choć awansował na Euro 2024, to na samej imprezie całkowicie zawiódł. Drużynie nie udało się wyjść nawet z grupy. Dodatkowo spadła z Dywizji A Ligi Narodów i mocno skomplikowała drogę do mistrzostw świata 2026. W czerwcu, w cieniu skandalu, selekcjoner podziękował za pracę - podał się do dymisji, choć jeszcze kilka dni wcześniej zapewniał, że tego nie zrobi. Jak na razie nie znalazł nowej pracy, a oddaje się pasji, jaką jest golf. Ostatnio miał okazję też uczestniczyć w wydarzeniu, podczas którego odebrał wyjątkową nagrodę.

Michał Probierz nagrodzony. "Droga na szczyt"

Robert Bońkowski, dziennikarz RMF MAXX przekazał na X, że Probierz pojawił się na otwarciu ośrodka sportowego w Zawadach. Znajduje się tam również pole golfowe. I właśnie tam byłemu szkoleniowcowi Polaków wręczono nagrodę, którą przyznano mu już w czerwcu 2024. Mowa o "Urbi Meritus - Zasłużony Miastu Białystok". W sobotę Probierz odebrał ją z rąk prezydenta Białegostoku.

Za co uhonorowano byłego selekcjonera? Nie za pracę dla reprezentacji, a dla lokalnej Jagiellonii. "Za rozpoczęcie wraz z Jagiellonią Białystok drogi na szczyt, niestrudzoną wiarę w zwycięstwo, wyjątkowe osiągnięcia trenerskie oraz piękne emocje sportowe" - pisano przed rokiem. I faktycznie z białostocką drużyną sukcesy osiągał. Podczas pierwszej przygody z tym klubem wywalczył Puchar i Superpuchar Polski. Po powrocie do Jagiellonii udało mu się zdobyć wicemistrzostwo kraju.

Na wyróżnienie zareagował już sam Probierz w mediach społecznościowych. "Panie Prezydencie dziękuje za otrzymanie Urbi Meritus i gratuluję rozwoju Miasta Białystok. Życzę wszystkim miastom, żeby też się tak rozwijały i były tak przyjazne do życia jak Białystok" - pisał na X, dodając zdjęcie z politykiem.

Nowe wieści ws. Michała Probierza

Co dalej z karierą Probierza? Czy wróci jeszcze na ławkę trenerską? Niewykluczone. Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że może to nastąpić już wkrótce. Ba, znów może objąć reprezentację. Nie chodzi jednak o Polskę, a o Kazachstan i Chiny. O angaż w ostatniej z wymienionych drużyn narodowych rzekomo może walczyć z... Maciejem Skorżą. Jego również Chińczycy mają brać pod uwagę. Ta reprezentacja nie ma już jednak szans na grę na mundialu 2026. A Biało-Czerwoni wciąż mają. Już w październiku rozegrają kolejny mecz w eliminacjach - z Litwinami. Będzie to rewanż. W pierwszym starciu nasza kadra wygrała 2:0.