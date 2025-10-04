Akcja roku w polskiej II lidze! Musisz to zobaczyć

Mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała z Wartą Poznań dostarczył mnóstwo emocji. Goście już w 8. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Michała Smoczyńskiego. Taki wynik utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie padły natomiast cztery bramki, a ostatnia z nich była nieziemskiej urody.

Warta Poznań zwycięska. Genialny ostatni cios

Po wznowieniu gry na prowadzenie wyszli gospodarze. W 47. minucie wyrównał Mateusz Kizyma, a dwanaście minut później bramkę na 2:1 zdobył Maciej Górski. Ostatnie słowo należało jednak do przyjezdnych.

W 79. minucie trafienie na 2:2 zanotował Mateusz Stanek, a w 88. minucie doszło do czegoś, o czym jeszcze długo w przypadku Warty będzie się mówiło.

Zieloni mieli bowiem rzut rożny. Piłka znalazła się później w okolicach bramki i zarazem linii końcowej. Trafiła do Stanka, a ten zagrał ją piętą. Około ósmego metra od bramki do strzału z przewrotki złożył się natomiast Kacper Rychert. Uderzenie wyszło mu wspaniale, bo pokonał Konrada Forenca, zapewniając Warcie trzy punkty. To był gol z cyklu "stadiony świata". Asysta zresztą też zasługuje na uwagę. Tę akcję mogą państwo zobaczyć poniżej.

Świetna seria Warty. To należy docenić

Warta miała słaby początek sezonu w Betclic 2. Lidze, ale teraz notuje serię pięciu zwycięstw z rzędu. Nastroje wokół legendarnego klubu są zatem coraz lepsze. Wystarczy wspomnieć, że triumf nad Podbeskidziem pozwolił warciarzom przesunąć się na czwarte miejsce w tabeli.

Ekipa z Poznania zgromadziła po 11 kolejkach 19 punktów. Podbeskidzie zgromadziło z kolei 14 "oczek", co na ten moment daje 11. pozycję.