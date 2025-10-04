6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Mimo wielu obowiązków politycznych znajduje czas, by uczestniczyć w wydarzeniach sportowych. Nie od dziś wiadomo, że jest wielkim fanem piłki nożnej, a szczególnie Lechii Gdańsk. Pojawił się nawet w sierpniu na trójmiejskich trybunach przy okazji meczu z Motorem Lublin (3:3). Zawitał też do loży w trakcie spotkania Polski z Finlandią (3:1). Ponadto wszedł do szatni, gdzie uciął sobie krótką pogawędkę z naszymi reprezentantami. Okazuje się jednak, że wspiera nie tylko futbol na najwyższym poziomie.

Karol Nawrocki zaskoczył wszystkich. Przyszedł na mecz w A-Klasie

W sobotę Nawrocki zawitał na mecz Jaguara Wolanów z Młodzikiem Radom w A-klasie. O wszystkim doniósł Szymon Janczyk z weszlo.com. Wizyta miała prawdopodobnie miejsce przy okazji obietnicy danej dzieciom ze szkoły podstawowej w Wolanowie, którą tego dnia prezydent spełniał. Obiecał bowiem, że wróci do tej miejscowości i zje kebaba, na którego zapraszały go dzieci.

Słowa dotrzymał, a dodatkowo wpadł na starcie piłkarskie, gdzie pojawił się wśród kibiców. "Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. Karol Nawrocki, w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!" - żartował dziennikarz, który udostępnił nagranie, uwieczniające głowę państwa w towarzystwie kibiców.

Karol Nawrocki dba o formę. W piłkę nie gra, ale uprawia inne sporty

Choć Nawrocki skupia się obecnie na obowiązkach państwowych i tak będzie przez najbliższe pięć lat, to nie rezygnuje z aktywności fizycznej. Stara się ćwiczyć nawet w trakcie podróży służbowych. Tak było m.in. podczas jego ostatniego wyjazdu do USA. Prezydent udał się na jedną z nowojorskich siłowni, a zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. W Ameryce spotkał się też z Tomaszem Adamkiem, utytułowanym polskim bokserem. I to spotkanie nie było przypadkowe. W końcu w przeszłości Nawrocki również trenował sztuki walki.