Gruchnęły wieści o transferze Modera! Dyrektor potwierdza

Jakub Moder często jest nękany przez urazy. W przeszłości poważna kontuzja kolana wyhamowała jego karierę w Brighton. W tym sezonie Polak - już w barwach Feyenoordu - również nie pojawił się jeszcze na boisku. Wszystko przez ból pleców. Gdy tylko Moder jest zdrowy, to jest wartością dodaną dla swoich zespołów. Zdawali sobie z tego sprawę działacze Udinese, którzy mocno starali się o to, by kupić 26-latka z Brighton zimą tego roku.

Moder zaimponował. "Ma cechy przywódcze"

Zimą Moder trafił ostatecznie do wcześniej wspomnianego Feyenoordu, gdzie zaliczył bardzo dobre wejście. Szybko stał się kluczowym zawodnikiem drużyny. Zagrał w 19 meczach, strzelając cztery gole i notując dwie asysty. Miał przyjemność m.in. występować w Lidze Mistrzów.

W miły sposób na temat polskiego pomocnika wypowiedział się dyrektor techniczny Udinese Gokhan Inler. Zdradził, jakie są największe atuty tego zawodnika.

- Kilka transferów było blisko. Jednym z nich był Jakub Moder. Przymierzaliśmy go na niektóre pozycje, bo ma cechy przywódcze. W dodatku ma odpowiednie doświadczenie. Rozmawialiśmy, ale to normalne, że czasem niektóre ruchy nie dochodzą do skutku - powiedział działacz Udinese dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Wszyscy czekają na powrót Modera

Gdyby Moder trafił do Udinese, to pracowałby z Kostą Runjaiciem, trenerem doskonale znanym w Polsce, gdzie prowadził Pogoń Szczecin i Legię Warszawa.

Polscy kibice bardzo czekają na powrót Modera do gry. Niewątpliwie przydałby się Janowi Urbanowi i w przypadku dobrej dyspozycji byłby kluczową postacią kadry. Dotychczas w narodowych barwach rozegrał 35 meczów. Zapisał przy swoim nazwisku dwa trafienia.