Sceny w meczu Chelsea - Liverpool! To była 96. minuta!

Zarówno Chelsea, jak i Liverpool, potrzebowały zwycięstwa jako impulsu po ostatnich gorszych wynikach. "The Blues" nie wygrali trzech ligowych meczów z rzędu. Z kolei "The Reds" zaliczyli dwie porażki w ciągu czterech dni. Spotkanie przebiegało w taki sposób, że do końca trudno było stwierdzić, kto bardziej zasłużył na wygraną.

Bomba Caicedo i rozczarowujący Liverpool

Na początku meczu to Liverpool więcej grał piłką, ale niewiele z tego miał. Chelsea nastawiła się na szybkie akcje, kontrataki. Mocno eksploatowała swoje skrzydła. Tam zagrożenie tworzyli Alejandro Garnacho i Pedro Neto.

Ale największe zagrożenie nieoczekiwanie przeszło przez środkową strefę boiska w 14. minucie. Tam piłkę miał Moises Caicedo, który pokusił się o strzał z dystansu. To była bardzo dobra decyzja. Uderzył efektownie, mocno, w samo okienko i dał Chelsea prowadzenie.

Od tego momentu Liverpool sprawiał wrażenie, jakby grał na zaciągniętym hamulcu ręcznym. W jego akcjach nie było tempa, pomysłu, wizji, a niekiedy miał zaskakująco duże problemy z wyjściem z własnej połowy. Chelsea nie musiała zbyt wiele robić, by utrzymywać prowadzenie. Grała bezbłędnie w obronie, miała swój plan.

Dopiero w końcówce pierwszej połowy Liverpool zaczął się budzić i miał dwie niezłe okazje. Ale najpierw strzał Dominika Szoboszlaia został zablokowany przed linią bramkową, a potem Milos Kerkez nie zdołał dograć piłki do Mohameda Salaha przed bramką. Do przerwy Chelsea prowadziła 1:0.

Liverpool przebudzony, seria zmarnowanych szans Chelsea

W drugiej części oglądaliśmy już inne, lepsze, bardziej żywe wydanie Liverpoolu. Dużo się zmieniło po wejściu Floriana Wirtza. Gra w środku pola stała się dużo szybsza, udało się też uruchomić mało widocznego Salaha. Chelsea miała problemy z konstrukcją akcji do 63. minuty. Wtedy Liverpool zdołał wyrównać, do siatki trafił Cody Gakpo. Poszło dośrodkowanie z prawej strony od Szoboszlaia, mądrze je przedłużył Alexander Isak i Holender mógł uderzyć z bliska, strzelił pod poprzeczkę.

Ale od tego momentu Liberpool nieco przygasł. Głównie za sprawą tego, że Chelsea znów zaczęła grać dobrze. Ponownie wiatr w żagle złapali Garnacho i Neto, a także Enzo Fernandez.

Mecz zrobił się nieco bardziej otwarty, dzięki temu był bardziej atrakcyjny. Chelsea wrzuciła jeszcze wyższy bieg po wejściu nowego tercetu ofensywnego. Na boisku pojawili się Jamie Gittens, Marc Guiu i Estevao. Anglik i Brazylijczyk odważnie uderzali z dystansu, ale kapitalnymi paradami popisywał się Giorgi Mamardaszwili. Gruzin bardzo dobrze wyglądał w końcówce meczu. Powstrzymał też kolejne uderzenie Caicedo zza pola karnego. Miał także szczęście przy główce Fernandeza, Argentyńczyk trafił w słupek.

Cios nokautujący w doliczonym czasie gry

Obie strony wymieniały się atakami, choć groźniejsza wydawała się Chelsea. "The Blues" byli bliżej zdobycia decydującej bramki i udało im się ją zdobyć w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Marc Cucurella został wypuszczony w polu karnym, zagrał przed bramkę po ziemi, a tam na wślizgu piłkę sięgnął Estevao i wbił do siatki.

Stamford Bridge oszalało po trafieniu Brazylijczyka, bo dała ona upragnione zwycięstwo 2:1. Londyńczycy przerywają złą passę, natomiast Liverpool jest w coraz większym dołku. Zanotował trzy porażki w ciągu tygodnia. Do tego stracił pozycję lidera Premier League. Może martwić też postawa Salaha - niepewny, podejmujący złe decyzje, nie był dziś liderem Liverpoolu.