Trumpowi to się nie spodoba. Jasny komunikat z FIFA
Prezydent USA Donald Trump wyznał niedawno, że niektóre mecze nadchodzących mistrzostw świata mogą zostać przeniesione. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź FIFA. Wiceprezes organizacji Victor Montagliani ma konkretne zdanie na ten temat. - Z całym szacunkiem do światowych władz: piłka nożna jest od nich większa - przekazał.
Donald Trump i Gianni Infantino
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że niektóre spotkania mistrzostw świata mogą nagle zostać przeniesione. Mowa o miastach, które są rządzone przez Partię Demokratyczną - Seattle oraz San Francisco. Stanie się tak w momencie, gdy w tych miastach będzie niebezpiecznie. - To ciekawe pytanie, na pewno zadbamy o bezpieczeństwo podczas turnieju. (...) Dzięki wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w mieście nie ma już przestępczości. Teraz jedziemy do Memphis, Chicago i innych miast - opowiadał podczas rozmów z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Wiceprezes FIFA odpowiedział Trumpowi. Wymowne słowa

Na słowa Trumpa zareagował wiceprezes FIFA Victor Montagliani, który nie krył zdziwienia. - Wszelkie decyzje o przeniesieniu meczów musi podjąć FIFA, a nie Donald Trump - przekazał w rozmowie z dziennikiem "The Guardian". Dodał, że turniej ten jest pod jurysdykcją światowej organizacji i to ona jest odpowiedzialna za wszystko, co się wydarzy.

Następnie rzucił dość śmiałą tezę. - Z całym szacunkiem do światowych władz: piłka nożna jest od nich większa. Piłka nożna przetrwa ich reżim, rząd i hasła - tłumaczył. Montagliani zabrał również głos na temat rosnącej presji środowiska sportowego na działaczy i federacje, aby wykluczyć Izrael z rywalizacji międzynarodowej za ludobójstwo, którego dokonuje w Strefie Gazy.

- Izrael jest przede wszystkim członkiem UEFA. Tak samo jak ja muszę mieć do czynienia z członkiem mojego regionu z jakiegokolwiek powodu. Trzeba się z tym pogodzić - powiedział. Na koniec oznajmił, co uważa na temat pomysłu rozszerzenia mistrzostw świata w 2030 do 64 drużyn.

- Nie widzę argumentów za 64 drużynami - rozpoczał. - Nie tylko my, ale także UEFA, jak i Azja są temu przeciwne. Mimo to Klubowe Mistrzostwa Świata odniosły ogromny sukces. Musimy dowiedzieć się, co jest wykonalne, jakie zmiany musimy wprowadzić pod względem liczby drużyn i maksymalnych ograniczeń dla poszczególnych krajów, które mieliśmy w tym roku - stwierdził.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku. Ostatnio dowiedzieliśmy się, ile trzeba zapłacić za bilety na mecze podczas tego wydarzenia

