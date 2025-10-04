Trumpowi to się nie spodoba. Jasny komunikat z FIFA

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że niektóre spotkania mistrzostw świata mogą nagle zostać przeniesione. Mowa o miastach, które są rządzone przez Partię Demokratyczną - Seattle oraz San Francisco. Stanie się tak w momencie, gdy w tych miastach będzie niebezpiecznie. - To ciekawe pytanie, na pewno zadbamy o bezpieczeństwo podczas turnieju. (...) Dzięki wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w mieście nie ma już przestępczości. Teraz jedziemy do Memphis, Chicago i innych miast - opowiadał podczas rozmów z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Wiceprezes FIFA odpowiedział Trumpowi. Wymowne słowa

Na słowa Trumpa zareagował wiceprezes FIFA Victor Montagliani, który nie krył zdziwienia. - Wszelkie decyzje o przeniesieniu meczów musi podjąć FIFA, a nie Donald Trump - przekazał w rozmowie z dziennikiem "The Guardian". Dodał, że turniej ten jest pod jurysdykcją światowej organizacji i to ona jest odpowiedzialna za wszystko, co się wydarzy.

Następnie rzucił dość śmiałą tezę. - Z całym szacunkiem do światowych władz: piłka nożna jest od nich większa. Piłka nożna przetrwa ich reżim, rząd i hasła - tłumaczył. Montagliani zabrał również głos na temat rosnącej presji środowiska sportowego na działaczy i federacje, aby wykluczyć Izrael z rywalizacji międzynarodowej za ludobójstwo, którego dokonuje w Strefie Gazy.

- Izrael jest przede wszystkim członkiem UEFA. Tak samo jak ja muszę mieć do czynienia z członkiem mojego regionu z jakiegokolwiek powodu. Trzeba się z tym pogodzić - powiedział. Na koniec oznajmił, co uważa na temat pomysłu rozszerzenia mistrzostw świata w 2030 do 64 drużyn.

- Nie widzę argumentów za 64 drużynami - rozpoczał. - Nie tylko my, ale także UEFA, jak i Azja są temu przeciwne. Mimo to Klubowe Mistrzostwa Świata odniosły ogromny sukces. Musimy dowiedzieć się, co jest wykonalne, jakie zmiany musimy wprowadzić pod względem liczby drużyn i maksymalnych ograniczeń dla poszczególnych krajów, które mieliśmy w tym roku - stwierdził.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku. Ostatnio dowiedzieliśmy się, ile trzeba zapłacić za bilety na mecze podczas tego wydarzenia.