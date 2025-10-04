Hiszpanie ogłosili kluczowe wieści dla Szczęsnego

Joan Garcia przyszedł do FC Barcelony z Espanyolu latem tego roku. Już w pierwszych meczach sezonu zrobił bardzo dobre wrażenie. Walnie przyczyniał się do tego, że "Blaugrana" nie przegrywała spotkań. W starciu z Realem Oviedo ponad tydzień temu nabawił się kontuzji kolana i konieczna była operacja. Na szczęście problemy zdrowotne Hiszpana nie okazały się zbyt poważne.

Wtedy Joan Garcia ma wrócić do gry. Padła data

Początkowo szacowano, że przerwa Joana Garcii od gry potrwa do sześciu tygodni. Ale najnowsze wieści z Barcelony wskazują, że leczenie przebiega bardzo dobrze i możliwy jest szybszy powrót hiszpańskiego bramkarza.

Jak podaje Javi Miguel z madryckiego dziennika "AS", lekarza robią wszystko, aby Joan Garcia był do dyspozycji Hansiego Flicka w najbliższym El Clasico, które zaplanowano na 26 października. Wróciłby zatem zaledwie po miesiącu przerwy.

Do czasu powrotu Hiszpana miejsce w bramce Barcelony zajmuje Wojciech Szczęsny. Zagrał już w La Lidze z Realem Sociedad (2:1) i w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain (1:2). On sam nie narzeka na rolę rezerwowego, bez problemu ją zaakceptował.

Jego zadaniem jest pomóc w rozwoju Garcii, by dzielić się swoim doświadczeniem i zbudować go na duże mecze. I chętnie polski bramkarz to robi. Od początku pobytu w Barcelonie Szczęsny podkreśla, że jest przede wszystkim po to, by pomagać zespołowi.

Hiszpański dziennikarz poinformował też o sytuacji Fermina Lopeza i Raphinhii, którzy też wypadli z powodu kontuzji. Hiszpan i Brazylijczyk mają być gotowi na 18 października, wtedy Barcelona zagra z Gironą.

Joan Garcia zagrał w tym sezonie w siedmiu meczach, trzykrotnie zachował czyste konto. Regularna gra w Barcelonie może mu otworzyć drzwi do reprezentacji Hiszpanii, w której jeszcze nigdy nie zagrał.