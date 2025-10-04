A jednak! Nagle gruchnęły wieści ws. trenera Manchesteru United

Manchester United nie rozwija się za kadencji Rubena Amorima. Skompromitował się w Pucharze Ligi Angielskiej, a w Premier League gra "w kratkę". "Czerwone Diabły" nie grają w europejskich pucharach, miały atakować czołowe lokaty, ale nic nie wychodzi z przedsezonowych zapowiedzi. MU ma dziś zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Ruben Amorim gra o utrzymanie posady

Nie ma wyników, styl gry jest rozczarowujący, atmosfera w klubie jest coraz bardziej napięta. Dochodzą też głosy, że Amorim odcina się od szatni i z nikim nie rozmawia o kryzysowej sytuacji. W niczym nie przypomina człowieka, który przychodził ze Sportingu pełen nadziei na to, że uda mu się udźwignąć to wyzwanie i przywrócić Manchester United do ligowej czołówki.

Do tego cierpliwość władz MU wobec Amorima ma być na granicy wyczerpania. Co prawda Jim Ratcliffe ma publicznie zapewniać, że chce kontynuować współpracę z Amorimem, to nastroje wewnątrz klubu są zupełnie inne. Właściciel ma dość czekania kolejne tygodnie na wyjście z kryzysu.

Angielskie media sugerują, że zwolnienie Portugalczyka jest kwestią czasu. "The Telegraph" podaje, że trener drużyny z Old Trafford gra w ten weekend o posadę.

W sobotę Manchester United zagra z Sunderlandem, który jest rewelacją początku sezonu w Premier League. Zajmuje szóste miejsce w tabeli ze stratą zaledwie dwóch punktów do TOP 4. Jeśli "Czerwone Diabły" przegrają, przyszłość Amorima będzie przesądzona i zostanie zwolniony z klubu.

W ostatnich tygodniach wymieniano kilku kandydatów do zastąpienia Amorima. Jednym z nich był Xavi, który po odejściu z Barcelony ponad rok temu wciąż jest bez pracy.

Ruben Amorim ma ważny kontrakt z Manchesterem United do końca czerwca 2027 r.

Mecz Manchester United - Sunderland w sobotę o godzinie 16:00.