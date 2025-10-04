Niemiecki gwiazdor skończył karierę w wieku 29 lat. Nie do wiary, co teraz robi

Andre Schurrle na początku poprzedniej dekady był uważany za jeden z największych talentów niemieckiej piłki. W młodym wieku zachwycał w barwach Bayeru Leverkusen, co zaowocowało transferem do Chelsea. W jej barwach grał regularnie, ale rzadko w pierwszym składzie, stąd w 2015 roku zdecydował się na transfer do Wolfsburga. To w tym zespole osiągnął prawdopodobnie życiową formę. Jego wartość rynkowa (wg. Transfermarkt) w sezonie 2015/2016 wynosiła 30 milionów euro. Jak się jednak okazało: od tamtego czasu Schurrle już głównie szedł w dół.

Wygrał mundial. Teraz znalazł się poza piłką

Podczas mundialu w Brazylii Schurrle odniósł największy sukces w karierze, wygrywając z reprezentacją Niemiec całą imprezę. Był jokerem w talii Joachima Loewa - zasłynął choćby strzeleniem dwóch bramek w półfinale z Brazylią. Dla niemieckiej kadry grał też choćby podczas Euro 2016, ale jego kariera dość szybko wyhamowała. Coraz częściej zaczęły dokuczać mu kontuzje i w 2020 roku, jako zawodnik Spartaka Moskwa ogłosił zawieszeniu butów na kołku. Miał wówczas 29 lat.

Problemem Niemca były nie tylko kwestie zdrowotne, ale jak sam podkreślał: zwyczajne wypalenie. Miłość do sportu ponownie odnalazł już na emeryturze piłkarskiej. Fascynują go przede wszystkim ekstremalne wyzwania. W styczniu 2025 roku wszedł na Mount Everest w samej bieliźnie. A w tym tygodniu wziął udział w ultramaratonie "Last Soul Ultra" w Niemczech.

Są to zawody, które polegają na przebieganiu co godzinę 6,7 kilometrowej pętli, aż do momentu, gdy w rywalizacji nie zostanie tylko jeden zawodnik. Stąd też część ich nazwy - "last soul", czyli ostatnia dusza. - Fascynuje mnie, jak daleko można zajść, gdy ciało już błaga, by przestać. To moment, w którym decyzję podejmuje tylko głowa - powiedział Schurrle w rozmowie z "The Sun".

Niemiec miał więc okazję sprawdzić swoją wytrzymałość oraz siłę psychiczną. I jak zapowiedział: wciąż jest głodny sportów ekstremalnych.