Dyskwalifikacja! Piłkarz w Anglii przekroczył granice. To było notoryczne

Foyo to 21-letni piłkarz pochodzący z Holandii, którego kariera jest jednak wyłącznie związana z Anglią. Pierwsze szlify zbierał w Chelsea, a następnie Norwich City oraz Ipswich City. W barwach ostatniego z tych zespołów nie zdołał przebić się do drużyny seniorskiej, stąd przebywał na wypożyczeniach w niższych ligach angielskich. W 2025 roku trafił natomiast na zasadzie transferu do AFC Wimbledon.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Ten piłkarz przekroczył granice. Czeka go kara

W barwach ekipy z EFL League One Holender zdążył rozegrać 6 meczów. Trener AFC Wimbledon, Johnnie Jackson, wiązał z nim spore nadzieje. - Jest duży i silny, może grać na skrzydłach, może grać w środku ataku. Ma nosa do bramek, jest lewonożny i powinien dać nam wiele w przyszłości - mówił o nowym nabytku swojej ekipy.

W lipcu pojawiły się jednak sensacyjne informacje. Foyo został oskarżony o naruszenie zasad dotyczących zakładów bukmacherskich. W śledztwie wyszło, że między październikiem 2023 roku a marcem 2025 roku aż 252-krotnie obstawiał mecze piłkarskie, czego oczywiście jako aktywny profesjonalny zawodnik robić nie mógł. Holender przyznał się do winy, a Angielska Federacja Piłkarska wymierzyła mu karę finansową w wysokości 1000 funtów oraz pięciomiesięczny zakaz udziału we wszystkich rozgrywkach piłkarskich.

ZOBACZ TEŻ: Ależ im nastrzelał! Lewandowski tylko na to czekał

Co jednak ciekawe, kara dla zawodnika AFC Wimbledon zostanie rozłożona. Na razie ma pauzować tylko miesiąc, co oznacza, że nie zagra w zaledwie kilku spotkaniach swojej drużyny w EFL League One.