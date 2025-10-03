Tuchel wprawił Anglię w osłupienie. Ogromna sensacja. Gwiazda Realu poza kadrą

Tuchel miał okazję prowadzić największe kluby świata jak PSG, Chelsea, Borussia Dortmund czy Bayern Monachium, a od tego roku po raz pierwszy doświadcza roli trenera kadrowego. Anglicy mają nadzieję, że poprowadzi ich do upragnionego sukcesu - czyli medalu wielkiej imprezy. Obecnie pod wodzą Niemca angielska reprezentacja rywalizuje w el. mistrzostw świata. W październiku czeka ją starcie z Łotwą, a także towarzyskie spotkanie z Walią.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Tuchel się tłumaczy. Dlatego nie powołał Bellinghama

W piątek Niemiec ogłosił powołania na najbliższe okienko reprezentacyjne. Wzbudziły one spore kontrowersje. Tuchel zrezygnował z dwóch wielkich gwiazd: Fodena oraz Bellinghama. Nie postawił też na wracającego do wysokiej formy w barwach Evertonu Jacka Grealisha. A także postanowił nie powoływać Adama Whartona, czyli jednego z najlepszych zawodników robiącego furorę Crystal Palace.

ZOBACZ TEŻ: Rozłam w szatni Barcelony. Pajor w centrum zamieszania

Obecnie najwięcej mówi się jednak oczywiście o absencji starszego z braci Bellingham, który wrócił już do gry po kontuzji oraz operacji barku i w Realu Madryt miał okazję wystąpić w kilku meczach, w tym nawet w pierwszej jedenastce (przeciwko Atletico). Podczas konferencji prasowej Tuchel wypowiedział się na temat gwiazdy wicemistrza Hiszpanii. - Mieliśmy rozmowę telefoniczną. Wcale nie niezręczną. Ale to oczywiście nie było miłe przekazać takie wieści - powiedział Niemiec.

- Jemu po prostu brakuje obecnie rytmu meczowego. Nie miał jeszcze spotkania, które rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Obecnie wraca do pełni sił - stwierdził Tuchel.

Anglicy zmierzą się z Walią już 9 października, a pięć dni później z Łotwą.