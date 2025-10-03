Lech Poznań ogłosił przełomowe wieści. "Milowy krok"

Lech Poznań po słabym początku sezonu wydaje się, że wraca do formy. Choć nie udało się wygrać zarówno z Rakowem Częstochowa, jak i Jagiellonią Białystok, to w czterech ostatnich spotkaniach nie poniosła porażki. Piłkarze Nielsa Frederiksena zaimponowali fanom zwłaszcza w czwartkowym meczu z Rapidem Wiedeń, który wygrali 4:1. Bohaterem został Luis Palma. "W Poznaniu wiedzieli, że sprowadzają czarodzieja! Odmienił mecz" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Lech Poznań ogłosił przełomowe wieści. Nawiązuje współpracę z gigantem

Seniorzy seniorami, natomiast Lech Poznań poinformował właśnie, że dokonał "milowego kroku" w rozwoju akademii. Mianowicie, podpisano porozumienie o współpracy z elitarną akademią Aspire Academy na mocy którego "wydatnie skorzystają zarówno uczęszczający do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego młodzi zawodnicy Kolejorza, jak i wszystkie osoby funkcyjne naszej klubowej szkoły piłkarskiej".

- Nasza główna motywacja przy nawiązywaniu kontaktu z Aspire wynikała z potrzeby dalszego doskonalenia modelu edukacyjnego. (...) Od początku kierowaliśmy się wizją holistycznego rozwoju młodego zawodnika jako człowieka, nie tylko sportowca. Dlatego zależało nam na partnerze, który nie tylko rozumie tę filozofię, ale ją też aktywnie wdraża - przekazała dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach Alicja Helbik dla klubowych mediów.

Kontakt między obiema stronami trwał od lutego, natomiast decydujący okazał się wyjazd dyrektor Helbik oraz wicedyrektora Akademii Lecha Poznań ds. szkolenia, Amilcara Carvalho do Dohy. Umowa została podpisana na pięć lat z opcją przedłużenia.

- Ludzie związani z Aspire mocno podkreślali, że jesteśmy w Europie jedyną taką szkołą mistrzostwa sportowego, która posiada certyfikację CIS, co świadczy o naszych wysokich standardach etycznych w sporcie. (...) Kluczowym wspólnym mianownikiem jest głęboka indywidualizacja i personalizacja procesu nauczania, która uwzględnia nie tylko poziom edukacyjny, ale również styl uczenia się, potrzeby rozwojowe i aspiracje każdego zawodnika - wyjaśniła Helbik.

Pierwszy etap współpracy będzie obejmował głównie obszar edukacji. - Umowa z Aspire Academy oznacza w praktyce wymianę doświadczeń, obserwacje pracy, wizyty studyjne oraz wspólne inicjatywy rozwojowe dla naszej kadry nauczycielskiej, pedagogicznej i trenerskiej. Liczymy, że przełoży się to bezpośrednio na podnoszenie jakości nauczania w Akademii, ale przede wszystkim na lepsze przygotowanie naszych uczniów do życia we współczesnym, zróżnicowanym świecie - tłumaczył Carvalho.

Czym jest właściwie Aspire Academy? Powstała ona w 2004 roku i przeznaczono na nią 1,3 miliarda dolarów. Ogromny wkład w jej rozwój miał Andreas Bleicher, który opracował odpowiedni system i stał się dyrektorem wykonawczym akademii. Do pracy w Katarze zaangażowano m.in. Josepa Colomera, skauta, który miał duży udział przy sprowadzaniu Leo Messiego do FC Barcelony. "Aspire Academy zadbała o wszystko, także o dobry PR. Działalność akademii była chwalona i ceniona przez uznanych ludzi sportu, m.in. Messiego, Pelego czy Aleksa Fergusona" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.