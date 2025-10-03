Jest decyzja ws. Pietuszewskiego i Urbańskiego w reprezentacji. PZPN ogłasza

Kadra U21, którą niedawno przejął Jerzy Brzęczek, pewnie wygrała dwa wrześniowe spotkania. Pokonała 3:0 Macedonię Północną i 4:0 Armenię. Chciałoby się, by w kolejnych meczach zagrała na równie dobrym poziomie, choć rywale w październiku będą już trudniejsi.

REKLAMA

Zobacz wideo Były sędzia ekstraklasowy o systemie VAR: Żałuję, że nie miałem tego narzędzia i nie mogę naprawić błędów

Znamy powołanych do kadry U21. Wiadomo, co z Urbańskim i Pietuszewskim

Jerzy Brzęczek powołał 23 piłkarzy na październikowe mecze eliminacji młodzieżowego Euro z Czarnogórą (10 października w Katowicach) i ze Szwecją (14 października w Joenkoeping). W oczy rzucają się szczególnie dwa nazwiska. Mowa o Kacprze Urbańskim i Oskarze Pietuszewskim. Pierwszy z nich wraca do rytmu meczowego w Legii Warszawa, a jego celem jest powrót do pierwszej kadry narodowej. Drugi czaruje w Jagiellonii Białystok, był już łączony z pierwszą reprezentacją przy okazji dzisiejszych powołań.

Z młodych piłkarzy, którzy wyróżniają się w polskiej lidze, powołani zostali jeszcze m.in. Sławomir Abramowicz (Jagiellonia), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa) i Marcel Reguła (Zagłębie Lubin).

Zobacz też: Burza po powołaniach Urbana. Zwracają uwagę na brak jednego nazwiska

Na liście powołanych mamy też tercet z pierwszoligowej Wisły Kraków, czyli Kacpra Dudę, Mariusza Kutwę i Macieja Kuziemkę. Cała trójka była już powołana we wrześniu.

Kolejny raz wśród powołanych znalazł się Kacper Potulski z Mainz. W czwartek zadebiutował w pierwszej drużynie niemieckiego zespołu, wychodząc w pierwszym składzie w meczu Ligi Konferencji z Omonią Nikozja (1:0). Miał pozytywne oceny po tym spotkaniu.

Do kadry po prawie roku przerwy wraca Jan Faberski, którzy całkiem dobrze spisuje się na wypożyczeniu z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle.

Lista piłkarzy powołanych na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski U21:

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok)

Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)

Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)

Igor Drapiński (Piast Gliwice)

Kacper Duda (Wisła Kraków)

Jan Faberski (PEC Zwolle)

Tomasso Guercio (Śląsk Wrocław)

Michał Gurgul (Lech Poznań)

Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)

Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Marcel Krajewski (Widzew Łódź)

Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Marcel Łubik (Górnik Zabrze)

Miłosz Matysik (Aris Limassol)

Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia BIałystok)

Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)

Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin)

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Kacper Urbański (Legia Warszawa)

Po dwóch meczach eliminacji do Euro U21 Polska prowadzi w swojej grupie z kompletem punktów. Na drugim miejscu są Włosi, którzy także wygrali oba wrześniowe spotkania, ale to Biało-Czerwoni mają lepszy bilans bramkowy.