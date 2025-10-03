Jest decyzja ws. Pietuszewskiego i Urbańskiego w reprezentacji. PZPN ogłasza

Kadra U21, którą niedawno przejął Jerzy Brzęczek, pewnie wygrała dwa wrześniowe spotkania. Pokonała 3:0 Macedonię Północną i 4:0 Armenię. Chciałoby się, by w kolejnych meczach zagrała na równie dobrym poziomie, choć rywale w październiku będą już trudniejsi.
Jerzy Brzęczek powołał 23 piłkarzy na październikowe mecze eliminacji młodzieżowego Euro z Czarnogórą (10 października w Katowicach) i ze Szwecją (14 października w Joenkoeping). W oczy rzucają się szczególnie dwa nazwiska. Mowa o Kacprze Urbańskim i Oskarze Pietuszewskim. Pierwszy z nich wraca do rytmu meczowego w Legii Warszawa, a jego celem jest powrót do pierwszej kadry narodowej. Drugi czaruje w Jagiellonii Białystok, był już łączony z pierwszą reprezentacją przy okazji dzisiejszych powołań.
Z młodych piłkarzy, którzy wyróżniają się w polskiej lidze, powołani zostali jeszcze m.in. Sławomir Abramowicz (Jagiellonia), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa) i Marcel Reguła (Zagłębie Lubin).
Na liście powołanych mamy też tercet z pierwszoligowej Wisły Kraków, czyli Kacpra Dudę, Mariusza Kutwę i Macieja Kuziemkę. Cała trójka była już powołana we wrześniu.
Kolejny raz wśród powołanych znalazł się Kacper Potulski z Mainz. W czwartek zadebiutował w pierwszej drużynie niemieckiego zespołu, wychodząc w pierwszym składzie w meczu Ligi Konferencji z Omonią Nikozja (1:0). Miał pozytywne oceny po tym spotkaniu.
Do kadry po prawie roku przerwy wraca Jan Faberski, którzy całkiem dobrze spisuje się na wypożyczeniu z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle.
Lista piłkarzy powołanych na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski U21:
Po dwóch meczach eliminacji do Euro U21 Polska prowadzi w swojej grupie z kompletem punktów. Na drugim miejscu są Włosi, którzy także wygrali oba wrześniowe spotkania, ale to Biało-Czerwoni mają lepszy bilans bramkowy.
