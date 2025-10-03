Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Jest decyzja ws. Pietuszewskiego i Urbańskiego w reprezentacji. PZPN ogłasza
W piątek pojawiły się powołania nie tylko do pierwszej reprezentacji, ale także do kadry U21. Jerzy Brzęczek ujawnił listę nazwisk 23 piłkarzy, którzy powalczą w meczach eliminacji do mistrzostw Europy. Jest sporo zawodników z ekstraklasy, ale też są gracze z 1. Ligi i zagranicy. Wiadomo, co z Kacprem Urbańskim i Oskarem Pietuszewskim.
Kacper Urbański
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Kadra U21, którą niedawno przejął Jerzy Brzęczek, pewnie wygrała dwa wrześniowe spotkania. Pokonała 3:0 Macedonię Północną i 4:0 Armenię. Chciałoby się, by w kolejnych meczach zagrała na równie dobrym poziomie, choć rywale w październiku będą już trudniejsi.

Zobacz wideo Były sędzia ekstraklasowy o systemie VAR: Żałuję, że nie miałem tego narzędzia i nie mogę naprawić błędów

Znamy powołanych do kadry U21. Wiadomo, co z Urbańskim i Pietuszewskim

Jerzy Brzęczek powołał 23 piłkarzy na październikowe mecze eliminacji młodzieżowego Euro z Czarnogórą (10 października w Katowicach) i ze Szwecją (14 października w Joenkoeping). W oczy rzucają się szczególnie dwa nazwiska. Mowa o Kacprze Urbańskim i Oskarze Pietuszewskim. Pierwszy z nich wraca do rytmu meczowego w Legii Warszawa, a jego celem jest powrót do pierwszej kadry narodowej. Drugi czaruje w Jagiellonii Białystok, był już łączony z pierwszą reprezentacją przy okazji dzisiejszych powołań.

Z młodych piłkarzy, którzy wyróżniają się w polskiej lidze, powołani zostali jeszcze m.in. Sławomir Abramowicz (Jagiellonia), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa) i Marcel Reguła (Zagłębie Lubin).

Zobacz też: Burza po powołaniach Urbana. Zwracają uwagę na brak jednego nazwiska

Na liście powołanych mamy też tercet z pierwszoligowej Wisły Kraków, czyli Kacpra Dudę, Mariusza Kutwę i Macieja Kuziemkę. Cała trójka była już powołana we wrześniu.

Kolejny raz wśród powołanych znalazł się Kacper Potulski z Mainz. W czwartek zadebiutował w pierwszej drużynie niemieckiego zespołu, wychodząc w pierwszym składzie w meczu Ligi Konferencji z Omonią Nikozja (1:0). Miał pozytywne oceny po tym spotkaniu.

Do kadry po prawie roku przerwy wraca Jan Faberski, którzy całkiem dobrze spisuje się na wypożyczeniu z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle.

Lista piłkarzy powołanych na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski U21:

  • Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok)
  • Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)
  • Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)
  • Igor Drapiński (Piast Gliwice)
  • Kacper Duda (Wisła Kraków)
  • Jan Faberski (PEC Zwolle)
  • Tomasso Guercio (Śląsk Wrocław)
  • Michał Gurgul (Lech Poznań)
  • Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)
  • Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)
  • Antoni Kozubal (Lech Poznań)
  • Marcel Krajewski (Widzew Łódź)
  • Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)
  • Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)
  • Filip Luberecki (Motor Lublin)
  • Marcel Łubik (Górnik Zabrze)
  • Miłosz Matysik (Aris Limassol)
  • Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)
  • Oskar Pietuszewski (Jagiellonia BIałystok)
  • Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)
  • Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin)
  • Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
  • Kacper Urbański (Legia Warszawa)

Po dwóch meczach eliminacji do Euro U21 Polska prowadzi w swojej grupie z kompletem punktów. Na drugim miejscu są Włosi, którzy także wygrali oba wrześniowe spotkania, ale to Biało-Czerwoni mają lepszy bilans bramkowy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe