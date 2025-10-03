Boniek wymownie zareagował na decyzje Urbana. Wystarczyły dwa słowa

Jan Urban powołał na mecz towarzyski z Nową Zelandią i spotkanie eliminacji do mundialu z Litwą 25 piłkarzy. Kibiców najbardziej dziwił brak Oskara Pietuszewskiego, który ostatecznie znalazł się w gronie zawodników powołanych do kadry U21. Jego nazwisko budziło największe zainteresowanie przed powołaniami, robił furorę w Jagiellonii Białystok w ostatnim czasie. Ale Urban i Jerzy Brzęczek ostrożnie podchodzą do tematu potencjalnego debiutu 17-latka w pierwszej reprezentacji.

Boniek skomentował powołania Urbana

Poza brakiem Pietuszewskiego to widać, że Urban trzyma się już ułożonej kadry, a jakiekolwiek zmiany wymuszają przede wszystkim kontuzje Nicoli Zalewskiego czy Adama Buksy. Dlatego powołania na październikowe zgrupowanie nie są uznawane za zaskoczenie.

Podobnie do tematu podchodzi Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych, w którym skomentował wybory Urbana. Pochwalił selekcjonera za to, że jest konsekwentny w swojej pracy i decyzjach.

"Konsekwencja, powtarzalność" - skomentował Boniek, dodając trzykrotnie emotikonę braw.

Polska cały czas jest w grze o bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. Aby go wywalczyć, to musiałaby wygrać wszystkie trzy pozostałe mecze eliminacji i liczyć na to, że Holandia jeszcze gdzieś po drodze zgubi punkty.

W tabeli Polska jest druga z dziesięcioma punktami na koncie. Tyle samo mają Holendrzy, ale mają do tego mecz rozegrany mniej oraz dużo lepszy bilans bramkowy.

Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek, 6 października.