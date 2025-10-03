Powrót na stronę główną
Burza po powołaniach Urbana. Zwracają uwagę na brak jednego nazwiska
Selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Na liście zawodników zabrakło miejsca choćby dla Damiana Szymańskiego czy przede wszystkim Oskara Pietuszewskiego. Momentalnie w sieci pojawiły się głosy rozczarowania. "Bardzo krzywdząca decyzja" - podsumował dziennikarz Tomasz Hatta.
Reprezentacja Polski dość słabo rozpoczęła eliminacje mistrzostw świata 2026. Choć pokonaliśmy Litwę i Maltę, to potem niespodziewanie przegraliśmy z Finlandią w Helsinkach. Kluczowa okazała się zmiana selekcjonera, gdyż skonfliktowanego z Robertem Lewandowskim Michała Probierza zastąpił Jan Urban. I po tym najpierw niespodziewanie zremisowaliśmy na wyjeździe z Holandią, a potem pewnie pokonaliśmy Finów na Stadionie Śląskim 3:1.

Tak eksperci zareagowali na powołania Jana Urbana. Wymowne słowa

Jan Urban ogłosił w piątek powołania na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jak się okazało, na liście nie znaleźli się choćby Damian Szymański czy Oskar Pietuszewski. "Selekcjoner daje czas, żeby ochłonąć, okrzepnąć i podbić reprezentację młodzieżową" - zacytował słowa Tomasza Włodarczyka Aleksander Bernard ze Sport.pl.

"Zastanawiam się, po czym tu ochłonąć. Zawsze trener Urban mógł dać szansę Pietuszewskiemu przeciwko Nowej Zelandii, a potem by go odesłał na U-21 na mecze z Czarnogórą i Szwecją. Nie rozumiem" - dodał.

"Konsekwencja. Nie ma żadnych kontrowersji, makaronu na uszach, tylko prostota. Kupuję" - oznajmił Hubert Pawlik ze Sport.pl.

"Kacper Tobiasz wraca do kadry. Z Legii także Kapustka i Wszołek. Powroty Skórasia czy Kozłowskiego. Drużyna praktycznie bez zaskoczeń" - przekazał Piotr Kamieniecki z TVP Sport.

"Konsekwentnie. Nie ma co specjalnie narzekać. Trener zasłużył na zaufanie" - napisał ekspert Janusz Michallik.

"Bez zaskoczeń i bez rewolucji, choć lekko martwi mnie brak dodatkowej "szóstki". Oskar Pietuszewski byłby fajnym uzupełnieniem w kadrze, ale wygląda na to, że będzie bardziej potrzebny reprezentacji U21" - zasugerował Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

"Cieszy powrót utalentowanego Kacpra Kozłowskiego. Nie ma żadnej kontrowersji specjalnie, można by pomyśleć o Pietruszewskim, ale generalnie są wszyscy najlepsi" - przekazał dziennikarz Łukasz Ciona.

"Dobrze, że bez powołania dla Pietuszewskiego. Mądre podejście Jana Urbana. Niech jeszcze pogra w U21, w Jadze na trzech frontach i dopiero wtedy przyjdzie szansa na debiut w pierwszej kadrze. Za dużo szumu w tak krótkim czasie, nie byłoby wskazane" - skwitował Dominik Pasternak z TVP Sport.

"Where?" - zapytał krótko Mateusz Święcicki, dodając złoty posąg, co najprawdopodobniej może odwzorowywać właśnie postać Pietuszewskiego.

"Szkoda, że nie ma Oskara Pietuszewskiego, bo taki powiew świeżości i choćby szansa z Nową Zelandią byłyby czymś ekscytującym. Pewnie jego czas nadejdzie, ale już widziałem taki scenariusz, że ładuje z Nową Zelandią i ten szał na reprezentację rośnie" - przekazał Sebastian Chabiniak z Polsatu Sport.

"Najważniejsza jest pierwsza reprezentacja, dlatego właśnie Oskar Pietuszewski na dziś musi być właśnie tam. Szczególnie mając przed sobą takie spotkania w październiku. Bardzo krzywdząca decyzja o braku powołania" - podsumował Tomasz Hatta z iGol.pl.

