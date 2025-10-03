Polska piłka czekała na to ponad 30 lat. 17-latkowie napisali historię

Lech Poznań rozgromił Rapid Wiedeń 4:1, Jagiellonia Białystok wygrała z Hamrun Spartans 1:0, a Raków Częstochowa pokonał Universitateę Krajowa 2:0. Te trzy zwycięstwa zwiększyły dorobek Polski w rankingu UEFA o 1,5 pkt. W meczu Jagiellonii oraz w jednej drużynie zagranicznej miał miejsce istotny polski debiut.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Oto najmłodsi polscy debiutanci w europejskich pucharach

W podstawowej jedenastce białostoczan wyszedł 17-letni Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy pojawiał się już w zeszłym sezonie Ligi Konferencji, ale wtedy wchodził na boisko jedynie z ławki. W starciu z maltańskim zespołem był jego debiut w pierwszym składzie w europejskich pucharach. Do tego w meczu Mainz z Omonią Nikozja (1:0) od pierwszej minuty grał Kacper Potulski. 17-letni obrońca niemieckiego zespołu grał przez 64 minuty.

Zobacz też: Dominacja! Polska trzęsie całą Europą. "UEFA powinna kochać polskie kluby"

Okazuje się, że Pietuszewski i Potulski to najmłodsi polscy piłkarze, którzy zagrali w podstawowych składach swoich zespołów w fazie zasadniczej europejskich pucharów od sezonu 1992/1993. Tę wyjątkową statystykę podała grupa Opta.

W czwartek Pietuszewski miał 17 lat i 135 dni, a Potulski 17 lat i 348 dni.

Zarówno Pietuszewski, jak i Potulski mają na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. Pietuszewski jest jednocześnie najwyżej wycenianym graczem w PKO Ekstraklasie. Według Transfermarkt jego wartość to osiem milionów euro i powinna w tym sezonie jeszcze wzrosnąć.

Z kolei Potulski zaczynał swoją przygodę z piłką w młodzieżowej sekcji Legii Warszawa. Przeniósł się do Mainz w lipcu 2023 r. Występ z Omonią to był jednocześnie jego debiut w pierwszej drużynie.