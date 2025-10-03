Nagle zaczęli śpiewać o rosyjskich dronach w Polsce. Ponad 600 tys. wyświetleń

Crystal Palace pokonało Dynamo Kijów w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Konferencji. Już w 31. minucie goście wyszli na prowadzenie po golu Daniela Munoza, natomiast na początku drugiej odsłony wynik ustalił Eddie Nketiah. Goście nie dali sobie strzelić nawet gola, choć od 76. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Borny Sosy.

Podczas tego spotkania na trybunach stadionu w Lublinie było dość wesoło. Angielscy fani już wcześniej pokazali, że czują się na Lubelszczyźnie wyśmienicie. "Palace w Europie! Lublin jest fantastyczny" - czytamy na portalu X. Dowiedzieli się nawet, że w ostatnich tygodniach doszło do nalotu dronów na nasz kraj i postanowili skomponować przyśpiewkę, która jednocześnie uderzała w jednego z zawodników CP.

"W powietrzu były dwa rosyjskie drony, a Jean-Philippe Mateta je zestrzelił" - cytował słowa kibiców dziennikarz Bobby Manzi. Im dłużej trwał mecz, liczba wzrastała. Był to bardzo słaby występ Francuza, który zanotował zaledwie 10 kontaktów z piłką i oddał jeden strzał. Nie było zatem zaskoczenia, że w przerwie został zmieniony. Niespełna kwadrans potrzebował wprowadzony za niego Nketiah, by wpisać się na listę strzelców.

Portal Football Away Days opublikował w czwartek krótki materiał wideo, podczas którego słyszymy przyśpiewkę. Jak dotąd ma on już ponad 630 tys. wyświetleń. Pod koniec spotkania fani zmienili piosenkę i można było usłyszeć, że celem klubu jest zwycięstwo w Lidze Konferencji.

Poza Crystal Palace w pierwszej kolejce zwycięstwa zanotowało aż 15 drużyn, w tym Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Piłkarze Nielsa Frederiksena zaprezentowali się doskonale i rozbili Rapid Wiedeń aż 4:1. Bohaterem został Luis Palma, który ustrzelił dublet, zanotował asystę i wywalczyć rzut karny.