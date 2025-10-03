Infantino przemówił ws. wykluczenia Izraela. "FIFA może i musi"

Nie ustają ataki Izraela na Palestyńczyków i Strefę Gazy. ONZ zakwalifikował agresję wojsk izraelskich jako ludobójstwo. Do tego Izrael narusza prawo międzynarodowe, dokonując abordażu flotylli z pomocą humanitarną na wodach międzynarodowych. Zatrzymano cztery osoby z Polski.

FIFA umywa ręce ws. Izraela

W Strefie Gazy codziennie giną cywile, Izrael dąży do całkowitego zniszczenia miasta i ludności palestyńskiej. Świat sportu domaga się wykluczenia Izraela z rywalizacji międzynarodowej i jest oburzony biernością działaczy sportowych. Apelowały też o to organizacja Amnesty International oraz ONZ. UEFA miała podjąć decyzję o zawieszeniu Izraela, ale zwleka z głosowaniem w tej sprawie.

Wszyscy czekają też na reakcję FIFA, ale ta umywa ręce i wykazuje się hipokryzją. Nie miała problemu z szybkim zawieszeniem Rosji w 2022 r., gdy zaczęła agresję na Ukrainę na pełną skalę, ale nie chce ingerować ws. Izraela, który wykorzystał atak Hamasu w 2023 r. jako pretekst to zrównania Gazy z ziemią.

Gianni Infantino, przewodniczący światowej federacji, całkowicie ucieka od tematu. Ogranicza się do współczucia Palestynie i solidarności z pokrzywdzonymi w działaniach wojennych.

- Nasze myśli są z tymi, którzy cierpią w licznych konfliktach toczących się obecnie na całym świecie. Najważniejszym przesłaniem, jakie piłka nożna może teraz przekazać, jest przesłanie pokoju i jedności. FIFA nie jest w stanie rozwiązać problemów geopolitycznych, ale może i musi promować piłkę nożną na całym świecie, wykorzystując jej wartości jednoczące, edukacyjne, kulturowe i humanitarne. Chwalę prezydenta Jibrila Rajouba i PFA (palestyńska federacja piłkarska - red.) za ich odporność w tym trudnym czasie i ponownie zapewniłem go o zaangażowaniu FIFA w wykorzystanie siły piłki nożnej, aby zjednoczyć ludzi w podzielonym świecie - powiedział Infantino podczas ostatnich obrad Rady FIFA.

Wiceprezes FIFA, Victor Montagliani, stwierdził z kolei, że FIFA nie zamierza się zająć sprawą Izraela, dopóki nie zapadną konkretne decyzje w UEFA. Światowa federacja zrzuca odpowiedzialność na europejski organ.

- Izrael jest przede wszystkim członkiem UEFA. Tak samo jak ja muszę mieć do czynienia z członkiem mojego regionu z jakiegokolwiek powodu. Trzeba się z tym pogodzić - powiedział Kanadyjczyk.

Izrael odrzuca wszelkie oskarżenia o ludobójstwo, twierdząc, że w tej chwili stosuje samoobronę. Raport ONZ dot. sytuacji w Strefie Gazy uznaje za "zniekształcony i fałszywy".

Reprezentacja Izraela gra w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. W Lidze Europy rywalizuje jedyny izraelski klub grający w europejskich pucharach, Maccabi Tel Awiw.