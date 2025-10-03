Jan Urban ogłasza powołania. Niespodzianki i powroty

Reprezentacja Polski przeciętnie rozpoczęła eliminacje mistrzostw świata 2026. Choć pokonaliśmy Litwę i Maltę, to potem niespodziewanie przegraliśmy z Finlandią w Helsinkach. Pracę selekcjonera stracił wówczas Michał Probierz, którego zastąpił Jan Urban. I to okazało się decydujące, gdyż w dwóch kolejnych spotkaniach zdobyliśmy cztery punkty. Najpierw niespodziewanie zremisowaliśmy na wyjeździe z Holandią, a potem pewnie pokonaliśmy Finów na Stadionie Śląskim 3:1.

Kiedy powołania? Jan Urban ogłosi wszystko już w piątek

Wielkimi krokami zbliża się za to październikowe zgrupowanie, podczas którego zagramy towarzysko z Nową Zelandią oraz o punkty z Litwą. Nie jest tajemnicą, że do Polski nie przyleci Nicola Zalewski, który boryka się z urazem mięśniowym. Niewiele może się jednak zmienić w kontekście ostatnich powołań, choć pojawiają się różne plotki w sieci.

Kiedy selekcjoner Jan Urban ogłosi powołania? Nie ma co ukrywać, że chciał on poczekać na czwartkowe spotkania Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mimo to po raz kolejny nie zdecydował się wysyłać powołań tego samego dnia. Wiemy, że zostaną one ogłoszone w piątek 3 października o godz. 12. Kto zatem znajdzie się na liście powołanych?

Mówi się, że do kadry po ponad rocznej przerwie może wrócić Michał Skóraś, który po transferze do KAA Gent dosłownie odżył i w czterech dotychczasowych meczach ligowych strzelił dwa gole, a ponadto zaliczył dwie asysty. Najwięcej jest za to dyskusji o perełce Jagiellonii Białystok Oskarze Pietuszewskim, który we wrześniu zanotował trzy trafienia oraz asystę podczas premierowego zgrupowania kadry U21 i dołożył do tego jeszcze ostatnio bramkę w hitowym starciu z Lechem Poznań w ekstraklasie.

Według informacji "Faktu" do reprezentacji Polski może wrócić inny zawodnik białostockiego zespołu Bartłomiej Wdowik. Ten zaliczył debiut w listopadzie 2023 roku, kiedy pojawił się na murawie na 11 minut towarzyskiego meczu z Łotwą. Transfer do SC Braga, a potem wypożyczenie do Hannovera 96 sprawiły, że obrońca spadł w hierarchii i od tamtej pory nie doczekał się następnego powołania. Dopiero po powrocie do Jagiellonii odzyskał formę i znów wyróżnia się na tle ekstraklasy.

Reprezentacja Polski zmierzy się najpierw w czwartek z Nową Zelandią, a następnie w niedzielę na wyjeździe z Litwą. Na ten moment zajmujemy drugie miejsce w tabeli grupy G, mając w dorobku 10 pkt, tyle samo co liderująca Holandia, która ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. Do zakończenia kwalifikacji pozostały trzy mecze. Jeśli uplasujemy się na drugiej pozycji, to w marcu będą nas czekać baraże.