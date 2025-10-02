35-letni środkowy pomocnik Grzegorz Krychowiak udzielił długiego, blisko godzinnego wywiadu w podcaście "Radiowóz". 100-krotny reprezentant Polski mówił m.in. o luksusowych autach, modzie piłkarskiej, swojej karierze, ewentualnym powrocie do kadry.

Grzegorz Krychowiak ocenił Wojciecha Szczęsnego

Prowadzący program: Karolina Pańczyk, stand-uperka oraz Przemysław Kubera z RMF Maxx w pewnym momencie spytali Grzegorz Krychowiaka, kto się najlepiej ubiera z polskich piłkarzy. W swojej wypowiedzi ocenił Wojciecha Szczęsnego, byłego reprezentanta Polski, a obecnie piłkarza mistrza Hiszpanii - FC Barcelony.

- Ostatnio zobaczyłem Wojtka Szczęsnego w smokingu i wyglądał, powiem szczerze, nawet dobrze. Wojtek lubi ubierać kapelusze. Ja tak jednak nie śledzę za bardzo, kto jak wygląda, w co się ubiera, żeby przeanalizować każdego zawodnika - powiedział Krychowiak.

Pańczyk dopytywała, czy są modowe wpadki, które denerwują go u piłkarzy lub jakieś tendencje do noszenia czegoś.

- Obcisłe dżinsy. Wyglądamy w nich jak koguciki. Drugi punkt to: marki, które widać wszędzie, paski z logiem ogromnym. To naprawdę bardzo razi w oczy - dodał Krychowiak.

Krychowiak w swojej karierze grał m.in. dla: Girondins Bordeaux, Sevilla, PSG, Lokomotiw Moskwa, Stade Reims. Ostatnim jego klubem był cypryjski Anorthosis Famagusta. Jego bilans w kadrze Polski to: 100 meczów, pięć bramek i sześć asyst.