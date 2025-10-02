FIFA chce kolejnej rewolucji. Wojna z UEFA na horyzoncie

Klubowe Mistrzostwa Świata zwykły być coroczną imprezą, która nie wzbudzała większych emocji i zazwyczaj kończyła się triumfem jedynej drużyny z Europy, czyli triumfatora Ligi Mistrzów. Ostatnio doszło jednak do rewolucji. FIFA przeniosła turniej z okresu zimowego na letni i stworzyła rywalizację na wzór mundialu, w której biorą udział aż 32 zespoły i jest rozgrywana co cztery lata. Pierwsze KMŚ w tym formacie na początku lipca wygrała Chelsea, która okazała się lepsza w finale od PSG.

Wielkie zmiany w KMŚ? Tak może być za cztery lata

Kolejna edycja Klubowych Mistrzostw Świata jest zaplanowana na rok 2029. Jak informuje "The Times": FIFA planuje zająć się aspektem, który kilka miesięcy temu wzbudził pewne kontrowersje oraz niezadowolenie kibiców. O co chodzi? Do udziału w imprezie nie załapały się takie drużyny jak FC Barcelona, Liverpool czy Napoli, a więc mistrzowie czołowych lig europejskich. Teraz piłkarska organizacja ma mieć w planach powiększenie imprezy o 16 kolejnych zespołów, a także złagodzenie limitów krajowych. Dzięki temu na KMŚ będą mogły wystąpić, na przykład, trzy zespoły z Premier League.

Nic w tym temacie nie jest jeszcze pewne, ale głos zabrał Victor Montagliani, wiceprezes FIFA. - Zawsze kiedy prowadzisz biznes, po pierwszym miesiącu zadajesz sobie pytanie: czy masz odpowiednio dużo ludzi? Czy masz odpowiedni produkt? Musimy więc przedyskutować z udziałowcami, czy ten format to był właściwy format. Albo czy powinniśmy zaprosić więcej zespołów lub mieć więcej możliwości kwalifikacji dla różnych zespołów? - stwierdził Kanadyjczyk cytowany przez brytyjskie medium.

"The Times" podkreśla też, że najnowsze plany FIFA mogą wywołać konflikt z UEFA, które jest również przeciwko organizowaniu KMŚ co dwa, a nie cztery lata (o czym też się dyskutuje). W czwartek ma mieć miejsce posiedzenie zarządu FIFA, choć nie jest pewne, czy wspomniane wątki dotyczące międzynarodowej imprezy klubowej zostaną podczas niego poruszone.