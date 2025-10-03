Krychowiak wskazał największą różnicę między Polakiem a Francuzem

- Nie znalazłem jeszcze oferty, która w 100 procentach by mi odpowiadała, a dostawałem telefony z różnych miejsc. Jak patrzyłem na kierunki, zastanawiałem się, czy nadal jestem piłkarzem. Była Australia, Izrael, Iran, Irak - naprawdę takie zaskakujące kierunki piłkarskie, ale nie zdecydowałem się na żaden z nich - mówił pod koniec sierpnia w "Dzień Dobry TVN" Grzegorz Krychowiak. Jest już październik, a były reprezentant Polski wciąż jest bez klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Grzegorz Krychowiak mówi o największej różnicy między Polakiem a Francuzem

35-letni Grzegorz Krychowiak teraz był gościem podcastu "Radiowóz", który prowadzą: Karolina Pańczyk, stand-uperka i Przemysław Kubera z RMF Maxx. Właśnie w nim Krychowiak zdradził, jaka jest jego zdaniem największa różnica między Polakiem a Francuzem. Właśnie we Francji ten doświadczony środkowy pomocnik grał prawie dziesięć lat.

- Największa różnica między Polakiem a Francuzem jest taka, że to prawda, że Francuzi przechodzą na pasach na czerwonym świetle, a Polacy nie. Jak jest czerwone, nie ma samochodu, to Francuz idzie, a w Polsce jest to bardzo szanowane - powiedział Krychowiak.

Prowadzący dodali, że ostatnio Krychowiak przejechał na czerwonym świetle na hulajnodze i że mają na to dowody.

- Czy na tym zdjęciu widać, że przejechałem na czerwonym świetle? Nawet nie potrzebuje odpowiedzi. To, że jest czerwone światło i Krychowiak jest za światłem na hulajnodze, to nie znaczy, że przejechał na czerwonym świetle - dodał Krychowiak.

Cały odcinek programu można zobaczyć tutaj.

Zobacz także: Wiemy, ile trzeba będzie zapłacić za finał MŚ w USA. To już jest szczyt

Krychowiak w swojej karierze grał w takich klubach jak: Girondins Bordeaux, Sevilla, PSG, Lokomotiw Moskwa, Stade Reims, a ostatnio występował w cypryjskim Anorthosis Famagusta.

W reprezentacji Polski zagrał 100 razy, zdobył pięć bramek i miał sześć asyst.