Robert Lewandowski pojawił się w 72. minucie, zmienił Marcusa Rashforda. Zaliczył cztery kontakty z piłką i dwa celne podania, z czego jedno uznano za kluczowe. Zanotował też jedną stratę, przegrał jedyny pojedynek.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Hiszpanie komentują brak Lewandowskiego w podstawowym składzie

Lewandowski nie dał dobrej zmiany. Wśród kibiców panuje przekonanie, że zagrałby lepiej, gdyby wyszedł w podstawowym składzie, zamiast Ferrana Torresa lub obok niego. Ale zdaniem radia Cadena SER w obecnej Barcelonie i w takich meczach nie może być miejsca dla Lewandowskiego w pierwszej jedenastce.

Dziennikarze hiszpańskiego radia wskazują kilka powodów. Przede wszystkim wskazują na aspekty fizyczności i intensywności gry. Uważają, że przy sposobie gry PSG 37-letni Lewandowski nie zapewni intensywnego pressingu przez dłuższy czas, a Ferran jest w stanie wytrzymać dłużej na wysokich obrotach.

- Nie wykluczam, że Lewandowski nadal nie będzie grał w pierwszym składzie w ważnych meczach tej Ligi Mistrzów. PSG wymaga od ciebie wysiłku fizycznego w ataku i obronie, aby poprowadzić pressing, czego Lewandowski ze względu na swój wiek nie jest w stanie zapewnić, ale Ferran już tak - stwierdził dziennikarz Lluis Flaquer.

Zdaniem Hiszpanów wpływ na brak Lewandowskiego w podstawie mają inni piłkarze, a właściwie ich nieobecność. Dlatego też może długo nie zagrać od pierwszej minuty.

Zobacz też: Dyrektor Jagiellonii ogłasza ws. Pululu

- Jeśli zagra Raphinha, Lewandowskiemu będzie łatwiej grać w pierwszym składzie. Jeśli zagra Rashford, Ferranowi będzie łatwiej grać. Flick nie ma Gaviego i Fermina, którzy są rezerwowymi i wywierają dużą presję na drużynę przeciwną. Rekompensują to, czego napastnicy nie mogą zrobić. Były więc pewne absencje, które moim zdaniem wpłynęły na rolę Lewandowskiego w wyjściowym składzie - ocenił Sique Rodríguez. Dodał też, że Ferran najlepiej pracuje w pressingu ze wszystkich ofensywnych piłkarzy FC Barcelony, dlatego zyskuje w oczach Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski zagrał w tym sezonie w ośmiu meczach FC Barcelony. Trzy razy wyszedł w podstawie, pięć razy z ławki. Strzelił w tym sezonie cztery gole. Do wczoraj był ex aequo z Ferranem Torresem najskuteczniejszym piłkarzem "Blaugrany".