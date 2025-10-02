Powrót na stronę główną
Osiem meczów i koniec. Kompromitacja byłego trenera Legii
Od odejścia z Legii Warszawa, Ricardo Sa Pinto nie jest w stanie utrzymać żadnej posady na dłużej niż sezon. Najlepszy okres jego pracy przypadł na pobyt w Esteghlal FC, z którym zajął trzecie miejsce w lidze irańskiej. W czerwcu Portugalczyk powrócił na ławkę tego klubu, ale drugie podejście kończy się spektakularną klapą. Cierpliwość do Sa Pinto właśnie się skończyła.
Ricardo Sa Pinto podczas treningu Legii Warszawa
SC Braga, Vasco da Gama, Moreirense, Esteghlal FC, APOEL Nikozja, Raja Casablanca - te drużyny prowadził Ricardo Sa Pinto od odejścia z Legii Warszawa w 2019 roku. Znany z wybuchowego charakteru Portugalczyk niezwykle często zmieniał kluby - w żadnym nie pracował dłużej niż 13 miesięcy, w większości przypadków jednak kadencja trwała maksymalnie pół roku. 

Zadowoleni z pracy Sa Pinto byli w Iranie. Esteghlal pod wodzą Portugalczyka zajęło trzecie miejsce w lidze, dotarło również do finału pucharu. Nie dziwi więc, że gdy tylko była możliwość, Sa Pinto wrócił do tego klubu. Wydano dużo środków na wzmocnienie drużyny, więc prowadzeni przez sprawdzonego w boju trenera piłkarze Esteghlal od początku musieli mierzyć się z wysokimi oczekiwaniami. Druga kadencja Portugalczyka okazała się jednak fatalna. 

Esteghlal wygrało do tej pory zaledwie jedno spotkanie - ligową potyczkę z mistrzem Iranu, Tractor Sazi FC. Na domiar złego, we wrześniu przegrało aż 1:7 z Al-Wasl SC w ramach rozgrywek AFC Champions League 2. Passa sześciu spotkań bez wygranej nie pozostała bez reakcji. Wczoraj ogłoszono, że władze klubu spotkają się z Sa Pinto, by omówić powody słabych wyników zespołu.

Jak podał dobrze zorientowany lokalny dziennikarz Erfan Hoseiny na Twitterze, Esteghlal postanowiło zwolnić Ricardo Sa Pinto po zaledwie ośmiu meczach tego sezonu. Oficjalny komunikat klubu w tej sprawie ma pojawić się niebawem. Będzie to zakończenie trwającej nieco ponad trzy miesiące kadencji.

Esteghlal jest dziewiąte w tabeli ligi irańskiej. W pięciu meczach zdobyło 6 punktów. Zdobywcy zeszłosezonowego pucharu Iranu zajmują również ostatnie, czwarte miejsce w grupie AFC Champions League 2.

