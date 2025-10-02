Liga Konferencji "rozstrzygnięta"! Kapitale wieści dla Polski

W tym sezonie Polskę w europejskich pucharach reprezentują Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Cała czwórka zagra w Lidze Konferencji. W pierwszej kolejce wszyscy zagrają u siebie. Ten sezon to nie tylko walka nawet o czołową dziesiątkę rankingu UEFA, ale też o przejście do historii polskiego futbolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Wielka szansa dla polskich klubów. Liczby nie kłamią

Już poprzednie przygody Lecha, Jagiellonii i Legii w LK pokazały, że polskie kluby są w stanie sporo ugrać w Europie. "Kolejorz" dotarł w 2023 r. do ćwierćfinału, natomiast pozostała dwójka awansowała do najlepszej ósemki rozgrywek w zeszłym sezonie. Teraz także pozycja startowa jest dość mocna, co pokazują wszelkie wyliczenia i kalkulacje.

Na twitterowym koncie Football Rankings, gdzie ochoczo wyliczany jest rachunek prawdopodobieństwa awansów danych drużyn do dalszej fazy europejskich rozgrywek, pojawiły się obliczenia dla polskiej czwórki. I są one wręcz znakomite dla wszystkich polskich zespołów.

Zobacz też: Dyrektor Jagiellonii ogłasza ws. Pululu

Wskazano, że Polska ma 70 procent szans na to, że cała czwórka naszych przedstawicieli zagra w fazie pucharowej LK. Natomiast szansa na fazę play-off dla wszystkich wynosi co najmniej 90 procent.

Według obliczeń Legia powinna awansować bezpośrednio do 1/8 finału z siódmego miejsca z 11 punktami na koncie. W fazie play-off miałyby zagrać Lech (dziesiąte miejsce, dziesięć punktów), Raków (11. miejsce, 10 pkt.) i Jagiellonia (15. miejsce, 9-10 pkt.).

Na profilu Football Meets Data znajdziemy podobne wyliczenia. Tutaj przewidują, że Legia, Raków, Jagiellonia i Lech zajmą miejsca 10-13 dokładnie w takiej kolejności. Każdy z tej czwórki miałby dziesięć punktów na koncie po fazie zasadniczej. To by oznaczało, że wszyscy trafiliby do fazy play-off.

Polska ma najwięcej przedstawicieli w LK w tym sezonie. Ale aż sześć polskich miast będzie gościć mecze rozgrywek. Oprócz Poznania, Warszawy, Białegostoku i Sosnowca (tam będzie grać Raków), kibice będą mieli szansę obejrzeć spotkania Szachtara Donieck w Krakowie i Dynama Kijów w Lublinie.

1. kolejka fazy zasadniczej Ligi Konferencji, mecze polskich klubów: