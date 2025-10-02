Anglicy wybrali najlepszego trenera. Ani Guardiola, ani Klopp

Kandydatów do takiego miana jest mnóstwo. Jedni będą optować za Guardiolą, inni postawią na Mourinho, niektórzy docenią długowieczność Wengera czy sensacyjny tytuł Leicester pod wodzą Ranieriego. Warunków również może być wiele. Wymogiem może być zdobycie mistrzostwa, wysoki procent zwycięstw czy też praca na najwyższym poziomie przez wiele lat... Ważniejsze jest utrzymanie elitarnego poziomu w największych klubach, czy doprowadzenie przeciętnej drużyny na szczyt?

W brytyjskim The Telegraph spróbowano znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dziennikarze tej gazety stworzyli ranking 10 najlepszych trenerów ery Premier League, rozpoczętej w roku 1992.

Wielcy pominięci

Poza rankingiem znalazło się aż pięciu zwycięzców Premier League. Kenny Dalglish, który prowadził Blackburn w ich mistrzowskiej kampanii, swoje największe sukcesy święcił przed rokiem 1992. Carlo Ancelotti znany jest głównie z pracy poza Anglią - przede wszystkim w Milanie oraz Realu. Manuel Pellegrini oraz Antonio Conte zdaniem Brytyjczyków zbyt krótko trenowali w lidze angielskiej, zaś wyróżnienie Arne Slota może wciąż okazać się przedwczesne.

Na niższych pozycjach sklasyfikowano między innymi Roberto Manciniego, który doprowadził Manchester City do pierwszego mistrzostwa od niemal półwiecza; specjalistę od walki o utrzymanie w osobie Sama Allardyce'a, czy też Rafę Beniteza, którego Liverpool walczył jak równy z równym przeciwko Chelsea i Manchesterowi United.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się Claudio Ranieri, który poza zdobytym mistrzostwem z Leicester City prowadził Chelsea na początku ery Romana Abramowicza, a także David Moyes, którego praca w Evertonie i West Hamie przeważa nad nieudanym pobytem na Old Trafford.

Największa piątka

Jurgen Klopp został wybrany piątym najlepszym trenerem ery Premier League, głównie przez wzgląd na zaledwie jedno zdobyte mistrzostwo Anglii z Liverpoolem. Przed nim uplasował się Jose Mourinho, który zastąpił Ranieriego na Stamford Bridge - i natychmiastowo stworzył z Chelsea jedną z najlepszych drużyn świata. Trzecie miejsce zajął Arsene Wenger. Doceniono tu długą pracę Francuza w Arsenalu, a także wygraną w lidze bez porażki.

Druga lokata przypadła Pepowi Guardioli. Manchester City pod jego wodzą stał się jedną z najlepszych drużyn w historii, odnosząc wielkie sukcesy oraz wyznaczając nowe trendy w piłce nożnej. Najlepszy jednak mógł okazać się tylko on. Sir Alex Ferguson stworzył w Manchesterze wielką drużynę, która przez dekady utrzymywała się na szczycie. Niewyobrażalne wydaje się, by ktokolwiek inny był w stanie zdobyć aż trzynaście mistrzostw Anglii.

Ranking najlepszych trenerów Premier League wg The Telegraph: