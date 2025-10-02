Burza wokół Flicka po decyzji ws. Lewandowskiego. "To było farsą"

FC Barcelona rozpoczęła mecz z PSG z Ferranem Torresem na pozycji "dziewiątki". Hiszpan zdobył jedyną bramkę dla "Blaugrany", ale powinien mieć ich więcej na koncie. Raz zdołał minąć bramkarza i uderzył na pustą bramkę, ale piłkę tuż sprzed linii bramkowej zdołał wybić Illa Zabarny. Po strzeleniu gola Torres nie miał więcej okazji.

Kibice oburzeni po decyzji Flicka

Ferran Torres tak naprawdę zniknął z meczu po 20 minutach gry. Nie tworzył zagrożenia, jedynie był w stanie pracować w pressingu i rozciągać grę na skrzydła. To za mało jak na podstawowego napastnika w tym meczu. Dlatego też dziwiła decyzja Hansiego Flicka, by nie zdejmować Hiszpana.

Robert Lewandowski wszedł w 72. minucie meczu, ale za Marcusa Rashforda. Flick dość późno przeprowadził pierwsze zmiany. Barcelona zachowywała się, jakby w ogóle nie wyszła na drugą połowę, dlatego wydaje się, że reakcja trenera powinna być szybsza. Lewandowskiemu trudno było cokolwiek zdziałać przy źle funkcjonującej reszcie drużyny.

Wśród kibiców panuje przekonanie, że początek meczu wyglądałby lepiej, gdyby od początku zagrał Lewandowski zamiast Torresa, albo obok niego. Dlatego winę za porażkę z Paryżem zrzuca się przede wszystkim na Flicka i jego złe decyzje personalne.

"W tak ważnych meczach nie można sadzać Lewandowskiego na ławce rezerwowych. Nawet jeśli nie strzeli gola, to i tak daje coś ekstra", "Więcej minut dla Lewandowskiego", "Ferran był do kitu, zwłaszcza w drugiej połowie. Wprowadzenie Lewandowskiego tak późno było farsą. Ta porażka to wina Flicka i jego kiepskiej taktyki", "Ferran nie może być naszą 'dziewiątką', gdy Lewandowski odejdzie w przyszłym sezonie" - to tylko kilka komentarzy fanów Barcelony, które możemy znaleźć m.in. na Twitterze.

To był ósmy występ Lewandowskiego w tym sezonie, z czego piąty po wejściu z ławki. Zastanawiające jest takie podejście Flicka do polskiego napastnika. Albo Lewandowski nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry przez większość spotkania na tym poziomie, albo Niemiec chce oszczędzać Polaka na dalszą część sezonu.

- Mam cierpliwość, nie ma pośpiechu, sezon jest bardzo długi i chcę grać, kiedy będę w stu procentach gotowy. Czuję się teraz bardzo dobrze, a dla drużyny ważne jest również, aby wszyscy zawodnicy byli dostępni - mówił Lewandowski tydzień temu w rozmowie z DAZN po meczu z Realem Oviedo (3:1).

Następny mecz FC Barcelona zagra w niedzielę. Zmierzy się na wyjeździe z Sevillą. Wyjazdy do stolicy Andaluzji są zawsze wymagające dla "Blaugrany", nawet jeśli Sevilla nie prezentuje takiego poziomu jak kilka lat temu.