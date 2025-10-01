Kapitalne wieści dla Polski. Chodzi o ranking UEFA

Polska nie ma reprezentanta ani w trwających rozgrywkach Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy, ale za to aż cztery drużyny w Lidze Konferencji. To sprawia, że w kolejnych miesiącach możemy zanotować spory awans w krajowym rankingu UEFA, który bardzo ceni sobie zwycięstwa w europejskich rozgrywkach - niezależnie od tego, o jakim poziomie mowa. Obecnie Polska (35,875 pkt) zajmuje w nim czternaste miejsce. Nieznacznie wyprzedzają nas Dania (35,981), a w zasięgu są też Norwegia (37,187) czy Grecja (38,312).

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o sędziach w Ekstraklasie: Ich poziom jest zdecydowanie wyższy niż piłkarzy

Patrzymy na ranking UEFA. Świetne informacje dla Polski

W środę miał miejsce mecz niezwykle istotny z naszej perspektywy. Dania ma tylko dwóch reprezentantów w europejskich pucharach, w tym grającą w Lidze Mistrzów FC Kopenhagę. Klub ze stolicy niespodziewanie przegrał na wyjeździe 0:2 z Karabach Agdam i tym samym zmarnował jedną z najlepszych szans do zapunktowania na międzynarodowej scenie. W fazie zasadniczej zmierzy się jeszcze z Kairatem Ałmaty, ale poza tym Duńczycy będą rywalizować tylko z drużynami z europejskiego topu.

ZOBACZ TEŻ: Zaskakująca decyzja w Rakowie. "Niewypał transferowy" wraca

Jakimi dokładnie? Napoli, Borussią Dortmund, FC Barceloną, Villarrealem oraz Tottenhamem. Wątpliwe zatem, żeby FC Kopenhaga zdołała dać Duńczykom sporo punktów do rankingu. Ci muszą liczyć przede wszystkim na świetne wyniki rywalizującego w Lidze Europy Midtjylland. Sytuacja, w której Polska wyprzedza Danię w zestawieniu UEFA, wydaje się coraz bardziej realna.

Teraz wypada nam tylko trzymać kciuki za wyniki polskich zespołów w Lidze Konferencji. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz Lech Poznań ruszą do akcji w czwartek, 2 października.