Oto skład Barcelony na hit z PSG! Flick zdecydował, co z Lewandowskim

FC Barcelona oraz PSG to nie tylko czołowe zespoły Europy, ale drużyny, które łączy pasjonująca historia rywalizacji. Kibice do dzisiaj wspominają choćby ich starcie w Lidze Mistrzów w 2017 roku, kiedy hiszpański gigant pokonał ekipę prowadzoną wówczas przez Unaia Emery'ego 6:5 w dwumeczu. Wydawało się, że kolejny pojedynek Barcy z wielokrotnym mistrzem Francji zobaczymy w tegorocznym finale LM, ale drużyna Hansiego Flicka niespodziewanie przegrała półfinał z Interem.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

FC Barcelona - PSG w Lidze Mistrzów. Znamy skład mistrza Hiszpanii

Choć starcie Barcy z PSG zawsze będzie uważane za superhit Ligi Mistrzów, to od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że nie wystąpi w nim wielu znakomitych zawodników. Z powodu kontuzji Luis Enrique nie mógł liczyć na takich zawodników jak Chwicza Kwaracchelia, Marquinhos, Desire Doue czy Ousmane Dembele. Hansiemu Flickowi brakowało natomiast Raphinhi, Gaviego, Fermina Lopeza, a także Joana Garcii. Absencję tego ostatniego miał wykorzystać oczywiście Wojciech Szczęsny.

ZOBACZ TEŻ: Media: Lewandowski podjął decyzję ws. swojej przyszłości

Polski bramkarz faktycznie znalazł się w jedenastce Hansiego Flicka na środowy mecz Ligi Mistrzów. Niemiec dokonał też trudnego w tym sezonie wyboru między Ferranem Torresem oraz Robertem Lewandowskim - od początku będzie grał Hiszpan. Miejsce w składzie Raphinhii decyzją Flicka zajmie natomiast Marcus Rashford, który w ostatnich tygodniach prezentuje naprawdę wysoką formę.

Oto skład FC Barcelony na starcie z PSG: Szczęsny; Kounde; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; Ferran Torres.

Rezerwowi: Balde, Araujo, Lewandowski, Christensen, Casado, Bernal, Jofre, Oro, Roony, A.Fernandez, Eder Aller, Kochen.