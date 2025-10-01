Barcelona kupiła go za 135 mln euro. Wielki powrót upadłej gwiazdy

Philippe Coutinho w zimie 2018 roku kosztował 135 milionów euro. Tyle - według portalu Transfermarkt - zapłaciła za niego Liverpoolowi FC Barcelona. Nie spełnił jednak oczekiwań. Był wypożyczany do Bayernu Monachium i Aston Villi. Anglicy wykupili go za 20 milionów euro, ale po niezłym początku wypożyczali do Al-Duhail i Vasco da Gama. Ostatecznie trafił - za darmo - do tego ostatniego klubu.

Wielki powrót do kadry? Nie grał od czterech lat

W wieku 33 lat ofensywny pomocnik występuje w lidze brazylijskiej i trzeba przyznać, że radzi sobie w niej lepiej od... Neymara. "Są to równoległe historie dwóch przyjaciół, przyjaciół z pokolenia '92, którzy poznali się w brazylijskich drużynach młodzieżowych i którzy w swojej dojrzałości wybrali tę samą drogę zawodową. Gdy ich kariera chyliła się ku upadkowi, wrócili do swojego kraju, w znajomym scenariuszu, do klubu, w którym każdy z nich był trenowany, a jego jedyną misją było ponowne spotkanie się jako piłkarze i cieszenie się piłką" - pisze dziennikarz katalońskiego "Sportu" Joaquim Piera.

Przyznaje otwarcie, że po powrocie do Vasco da Gama kariera Coutinho rozkwitła na nowo, a piłkarz osiągnął "regularność, jakiej nie widziano od lat". Jego cel ma być prosty - wyjazd na przyszłoroczny mundial, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Jak zaznacza kataloński "Sport" dyspozycja Coutinho kontrastuje z tym, co dzieje się z Neymarem, który przez problemy zdrowotne nie grał w reprezentacji od października 2023 roku. To i tak krócej niż oczekiwanie Coutinho.

Były zawodnik Liverpoolu nie gra w kadrze od 2022 roku. Po raz ostatni wystąpił w jej barwach w towarzyskim meczu z Koreą Południową (5:1). Zdobył w nim zresztą gola. Do tej pory Coutinho zanotował 68 meczów w narodowych barwach i zdobył w nich 21 goli. Zagrał tylko na jednym mundialu - w 2018 roku, gdy dotarł z kadrą do ćwierćfinału.

Kto wie, czy w przyszłym roku ponownie nie zobaczymy go w drużynie narodowej. W tym sezonie w Vasco da Gama rozegrał 19 meczów, w których zdobył pięć goli i zaliczył dwie asysty.