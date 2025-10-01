FC Barcelona - PSG. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

FC Barcelona miała dość przeciętny początek sezonu. Nie dość, że ledwo co wygrała z Levante, to zremisowała na wyjeździe z Rayo Vallecano. Potem kataloński zespół zwyciężył już wszystko, czyli cztery mecze z rzędu. Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który strzelił kluczowe gole z Realem Oviedo oraz Realem Sociedad. Fani liczą, że podtrzyma formę również w najbliższym spotkaniu z PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Liga Mistrzów. Kiedy mecz FC Barcelona - PSG?

Francuski zespół ma ostatnio niemałe problemy. Nie dość, że z urazem borykają się m.in. zdobywca Złotej Piłki Ousmane Demblele, Chwicza Kwaracchelia oraz Marquinhos, to przed tygodniem sensacyjnie poległ on z Olympique Marsylia. Mimo to kataloński "Sport" pisze wprost, że mecz z FC Barceloną "z pewnością będzie spektakularny".

Nie ma żadnych wątpliwości, że od początku zobaczymy na murawie Wojciecha Szczęsnego. - To piłkarz Barcelony, oczywiście, że jest gotowy do gry. W zeszłym roku zdobyliśmy z nim trzy tytuły - oznajmił Hansi Flick. Nieco inaczej wygląda sytuacja Roberta Lewandowskiego, który rywalizuje o miejsce z Ferranem Torresem. - Potrzebujemy obu przez pełne 90 minut. Zobaczymy, kto wyjdzie w pierwszym składzie - wyznał szkoleniowiec, odpowiadając na pytanie, kto zagra na "dziewiątce" - Lewandowski czy Torres.

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Raphinhy, który boryka się z kontuzją uda. Dobre informacje są takie, że od pierwszej minuty gotowy do gry jest Lamine Yamal. - Jest wybitnym zawodnikiem - przyznał, rzucając jednak kilka cierpkich słów. - Ale teraz w naszej drużynie mamy kilku takich graczy. Ma 18 lat i dla mnie musi skupić się również na ciężkiej pracy - tłumaczył.

Z drugiej strony wystąpić ma Marcus Rashford, który zaczął grać na miarę oczekiwań. - Nabrał dużo pewności siebie, co nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza że przyszedł z innej ligi. Wykonuje jednak dobrą robotę - podsumował Flick.

FC Barcelona - PSG. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz FC Barcelona - PSG odbędzie się w środę 1 października. Początek o godz. 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 oraz na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.