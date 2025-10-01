Ostro. Tak Deco zareagował na pytanie o Lewandowskiego. "Trochę szacunku"

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony w 2022 roku. Miał już wtedy 34 lata, a niektórzy zastanawiali się, czy Duma Katalonii wykonuje dobry ruch, ściągając tego piłkarza z Bayernu Monachium. Polak szybko uciszył krytyków. Już w pierwszym sezonie w nowych barwach został królem strzelców hiszpańskiej La Ligi. Na ten moment ma 154 rozegrane spotkania w Barcelonie i 105 goli. Również w obecnej kampanii trudno mieć do niego zastrzeżenia. "Lewy" zgromadził cztery bramki, a nierzadko wchodzi na boisko z ławki rezerwowych.

Deco wprost o Lewandowskim. "Fenomen na każdym poziomie"

W przyszłym roku kończy się kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną. Hiszpańskie media prześcigają się w informacjach na temat przyszłości polskiego napastnika.

Większość jest jednak zgodna. Lewandowski ma odejść z Dumy Katalonii, a klub rozgląda się za następcami. Jednak zawsze w takich przypadkach okolicznością łagodzącą jest wysoki poziom danego zawodnika, a Polak wciąż pokazuje, że potrafi drużynie wiele dać.

O jego przyszłość w rozmowie z "Mundo Deportivo" został zapytany Deco. Dziennikarz porównał napastnika Barcelony do... Cristhiana Stuaniego z Girony, który w wieku 38 lat wciąż ma miejsce w drużynie, lecz siedzi na ławce rezerwowych. Portugalski dyrektor sportowy oburzył się, gdy dziennikarz postawił sprawę w taki sposób.

- Nie porównuj... Robert jest dla mnie najlepszym napastnikiem ostatnich lat. To fenomen na każdym poziomie. Wzór do naśladowania. Niewielu jest piłkarzy na tym poziomie poza Cristiano Ronaldo. Z tą kulturą treningową, tą powagą, tym profesjonalizmem... Mówimy o Robercie Lewandowskim, trochę szacunku. I właśnie dlatego musimy iść krok po kroku, a nie dyskutować o tym publicznie. Jest wystarczająco inteligentny, by znać tempo i timing, by móc o tym mówić we właściwym momencie - podkreślił Deco.

Lewandowski mógłby zagrać w innej mocnej lidze

Barcelona dużo zawdzięcza Lewandowskiemu, ale ze słów Deco trudno wywnioskować, jakie są konkretne zamiary klubu wobec Polaka.

Pewne jest natomiast, że na "Lewego" znajdą się chętni, a wśród nich ma być AC Milan. W przypadku braku szczęśliwego zakończenia negocjacji z Barceloną, to właśnie do ekipy Rossonerich mógłby trafić Polak. Milan nie boi się stawiać na bardzo doświadczonych piłkarzy, a obecnie takim przykładem jest 40-letni Luka Modrić.