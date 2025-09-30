W miniony weekend odbyły się wybory parlamentarne w Mołdawii. Dotychczasowe władze w kraju zaznaczały, że to są wybory decydujące o przyszłości kraju, czy zacieśni swoją integrację z Zachodem, czy ulegnie rosyjskim wpływom. W lokalach wyborczych za granicą dochodziło do zawieszenia głosowania przez fałszywe alarmy bombowe. Uprzedzano, że wybory będą chcieli zakłócić Rosjanie. Ostatecznie zwyciężyła sprawująca władzę Partia Akcji i Solidarności (PAS), będzie miała samodzielną większość w mołdawskim parlamencie.

Były piłkarz w mołdawskim parlamencie. Grał w Polsce

W jednoizbowym Parlamencie Republiki Mołdawii zasiada 101 posłów. Jednym z nich został Maxim Potirniche. To były piłkarz, grał na pozycji środkowego obrońcy. W czerwcu skończył 36 lat. Oficjalnie zakończył karierę 1 września. Startował do wyborów z proeuropejskiej PAS.

Potirniche grał w czołowych mołdawskich klubach, czyli Sheriffie Tyraspol, Zimbru Kiszyniów i Petrocubie Hincesti, który w zeszłym sezonie występował w Lidze Konferencji i rywalizował w fazie zasadniczej z Jagiellonią Białystok (0:2). Ale ten mecz Mołdawianin przesiedział na ławce rezerwowych.

Były stoper zaliczył też epizody na Białorusi (Biełszyna Bobrujsk w latach 2013-2014) oraz w Polsce. Potirniche był piłkarzem ROW-u Rybnik od lutego do lipca 2014 r. Klub funkcjonował wtedy pod nazwą KS Energetyk ROW Rybnik, miał inny herb i barwy niż obecnie. Mołdawianin wystąpił w trzech meczach 1. Ligi. Raz wyszedł w podstawowym składzie, dwa razy wchodził z ławki. Ostatni raz zagrał w Rybniku 17 kwietnia 2014 r. (0:4 z GKS-em Katowice).

W kolejnych dziewięciu meczach sezonu zabrakło go w kadrze meczowej ROW-u. Rybniczanie spadli z ligi, zajęli przedostatnie miejsce w tabeli. Po sezonie Potirniche przeszedł do Zimbru.

36-latek to dwukrotny mistrz Mołdawii i czterokrotny triumfator Pucharu Mołdawii. Dwa razy wygrywał też Superpuchar Mołdawii. Na koncie ma także 14 występów w reprezentacji narodowej.

Kadencja parlamentu w Mołdawii trwa cztery lata.