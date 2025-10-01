Mógł zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Nie do wiary, gdzie może skończyć

Fabio Cannavaro niemal trzy lata temu był łączony z reprezentacją Polski, szukającą selekcjonera po rozstaniu z Czesławem Michniewiczem. - Podjąłem naprawdę złą decyzję - tak mówił później o rezygnacji z oferty PZPN-u. Jego trenerska kariera wyhamowała po zwolnieniu z Dinama Zagrzeb w kwietniu 2025 r., lecz niebawem może wrócić do pracy.
Mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki z 2006 r. niedawno miał rozmawiać z Pogonią Szczecin, która ostatecznie postawiła na Thomasa Thomasberga. Jednak Włoch nie narzeka na brak zainteresowania, gdyż wedle informacji dziennikarza Fabrizio Romano rozpoczął negocjacje z uzbecką federacją w sprawie objęcia tamtejszej reprezentacji.
Dla Cannavaro może to być interesujący kierunek nie tylko ze względu na bezrobocie. Przypomnijmy, że Uzbekistan zakwalifikował się do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Będzie to jego debiut na imprezie tej rangi, więc 52-latek może dostąpić swoistego zaszczytu poprowadzenia kadry na historycznym mundialu.
Obecnie selekcjonerem uzbeckiej kadry jest Timur Kapadze, zajmujący to stanowisko od stycznia 2025 r. Na razie ma imponujący bilans, gdyż z dziewięciu meczów pięć wygrał oraz cztery zremisował - choć w 2018 r. poprowadził reprezentację w czterech spotkaniach jako tymczasowy szkoleniowiec i wówczas miał jeden remis oraz trzy porażki. Kapadze prowadził Uzbeków tylko w trzeciej fazie kwalifikacji MŚ, natomiast w trzeciej oraz w drugiej za ich wyniki odpowiadał Srecko Katanec.
Mimo braku poważniejszych zastrzeżeń do pracy Kapadze uzbecka federacja wydaje się zdeterminowana, aby kadrę przejął obcokrajowiec, zwłaszcza w perspektywie mundialu. Teraz jest głośno o Cannavaro, a latem z kadrą byli łączeni Joachim Loew i Paulo Bento, którzy mieli odmówić. Zatem nawet jeśli nie padnie na Włocha, to wkrótce może pojawić się kolejne duże nazwisko z zagranicy.
Mimo wszystko najpewniej to Kapadze zasiądzie na ławce trenerskiej 13 października, gdy Uzbekistan zagra towarzysko z Urugwajem (w malezyjskiej Malakce), a ewentualnie dopiero w kolejnych meczach jego miejsce zajmie kto inny. Być może Cannavaro.
Jeśli chodzi o 53-latka, to byłby to dla niego powrót do Azji. W przeszłości przez krótki czas prowadził reprezentację Chin (marzec - kwiecień 2019), a w toym kraju zaczynał karierę trenerską - w 2014 r. objął Guangzhou Evergrande, a potem było: saudyjskie Al-Nassr (2015-2016), chińskie TJ Quanjian (2016-2017) i znów Guangzhou (2017-2021). Później wrócił do ojczyzny, by prowadzić Benevento (2022-2023) oraz Udinese (2024), a następnie było Dinamo Zagrzeb (2024-2025). Jego jedynym znaczącym sukcesem jest mistrzostwo Chin w sezonie 2019.
