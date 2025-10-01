Mógł zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Nie do wiary, gdzie może skończyć

Fabio Cannavaro niemal trzy lata temu był łączony z reprezentacją Polski, szukającą selekcjonera po rozstaniu z Czesławem Michniewiczem. - Podjąłem naprawdę złą decyzję - tak mówił później o rezygnacji z oferty PZPN-u. Jego trenerska kariera wyhamowała po zwolnieniu z Dinama Zagrzeb w kwietniu 2025 r., lecz niebawem może wrócić do pracy.

Fabio Cannavaro szuka pracy. Nie wyszło z Pogonią Szczecin, będzie uczestnik mundialu 2026?

Mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki z 2006 r. niedawno miał rozmawiać z Pogonią Szczecin, która ostatecznie postawiła na Thomasa Thomasberga. Jednak Włoch nie narzeka na brak zainteresowania, gdyż wedle informacji dziennikarza Fabrizio Romano rozpoczął negocjacje z uzbecką federacją w sprawie objęcia tamtejszej reprezentacji.

Dla Cannavaro może to być interesujący kierunek nie tylko ze względu na bezrobocie. Przypomnijmy, że Uzbekistan zakwalifikował się do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Będzie to jego debiut na imprezie tej rangi, więc 52-latek może dostąpić swoistego zaszczytu poprowadzenia kadry na historycznym mundialu.

Fabio Cannavaro może objąć reprezentację Uzbekistanu. Sondują duże nazwiska

Obecnie selekcjonerem uzbeckiej kadry jest Timur Kapadze, zajmujący to stanowisko od stycznia 2025 r. Na razie ma imponujący bilans, gdyż z dziewięciu meczów pięć wygrał oraz cztery zremisował - choć w 2018 r. poprowadził reprezentację w czterech spotkaniach jako tymczasowy szkoleniowiec i wówczas miał jeden remis oraz trzy porażki. Kapadze prowadził Uzbeków tylko w trzeciej fazie kwalifikacji MŚ, natomiast w trzeciej oraz w drugiej za ich wyniki odpowiadał Srecko Katanec.

Mimo braku poważniejszych zastrzeżeń do pracy Kapadze uzbecka federacja wydaje się zdeterminowana, aby kadrę przejął obcokrajowiec, zwłaszcza w perspektywie mundialu. Teraz jest głośno o Cannavaro, a latem z kadrą byli łączeni Joachim Loew i Paulo Bento, którzy mieli odmówić. Zatem nawet jeśli nie padnie na Włocha, to wkrótce może pojawić się kolejne duże nazwisko z zagranicy.

Mimo wszystko najpewniej to Kapadze zasiądzie na ławce trenerskiej 13 października, gdy Uzbekistan zagra towarzysko z Urugwajem (w malezyjskiej Malakce), a ewentualnie dopiero w kolejnych meczach jego miejsce zajmie kto inny. Być może Cannavaro.

Jeśli chodzi o 53-latka, to byłby to dla niego powrót do Azji. W przeszłości przez krótki czas prowadził reprezentację Chin (marzec - kwiecień 2019), a w toym kraju zaczynał karierę trenerską - w 2014 r. objął Guangzhou Evergrande, a potem było: saudyjskie Al-Nassr (2015-2016), chińskie TJ Quanjian (2016-2017) i znów Guangzhou (2017-2021). Później wrócił do ojczyzny, by prowadzić Benevento (2022-2023) oraz Udinese (2024), a następnie było Dinamo Zagrzeb (2024-2025). Jego jedynym znaczącym sukcesem jest mistrzostwo Chin w sezonie 2019.