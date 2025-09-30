Co za porównanie! Za granicą piszą o Góralskim przed meczem Realu w LM

Kajrat Ałmaty debiutuje w tym sezonie w Lidze Mistrzów UEFA. W pierwszej kolejce został rozbity przez portugalski Sporting 1:4. We wtorek zagra pierwszy raz przed własną publicznością. Prawie 170 tys. osób zgłosiło się po bilety na mecz Kajratu, co przerosło wszelkie oczekiwania klubu. Jego stadion może pomieścić nieco ponad 23 tys. kibiców. Dla kazachskiego klubu mecz z Realem to wielka, historyczna chwila, a różnice między oba klubami są gigantyczne.

Nazwisko Góralskiego padło w zapowiedzi meczu Realu

Jeden z tekstów na portalu "The Athletic" dotyczył właśnie różnic finansowych między Kajratem a Realem. Możliwości obu klubów są na zupełnie innych poziomach, co pokazują rekordy transferowe. Do dziś rekordowym zakupem klubu z dawnej stolicy Kazachstanu jest Jacek Góralski. Były reprezentant Polski przyszedł do Ałmat w styczniu 2020 r. z Łudogorca Razgrad za jeden milion euro. Zestawiono transfer Polaka z Edenem Hazardem.

"We wtorek kazachski Kajrat podejmie Real Madryt w meczu drużyn, które potencjalnie dzieli największa różnica klas w historii rozgrywek europejskich. Real wygrał 133 trofea, w tym 15 Pucharów Europy. Kajrat łącznie sięgnął po 19 tytułów. Rekordem transferowym madrytczyków pozostaje Eden Hazard za 100 mln euro plus zmienne. W przypadku Kajratu najdroższy zakup to Jacek Góralski, polski pomocnik ściągnięty za milion euro" - czytamy.

Góralski grał w barwach Kajratu przez 2,5 roku. Wystąpił w 37 meczach, w tym w czterech w Lidze Konferencji Europie. Stracił jednak rok gry z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Raz wywalczył mistrzostwo Kazachstanu, raz wygrał Puchar Kazachstanu.

Kajrat Ałmaty tylko raz wydał podobną kwotę na piłkarza. Góralski jest ex aequo na pierwszym miejscu w klasyfikacji najdroższych transferów Kazachów z Gieorgijem Żukowem, którego można kojarzyć z występów w Wiśle Kraków i Puszczy Niepołomice. Kazach trafił do Kajratu w styczniu 2017 r. z rosyjskiego Uralu Jekaterynburg.

Łączna wartość klubu z dawnej stolicy Kazachstanu nie przekracza 13 mln euro. "To mniej niż połowa rocznej pensji Kyliana Mbappe" - dodano na łamach "The Athletic".

Dla porównania kadra "Królewskich" jest warta aż 1,4 mld euro. To istna przepaść.

Mecz Kajrat - Real o godzinie 18:45 naszego czasu.