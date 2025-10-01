Oto czym zajmuje się szwagier Lewandowskiego. Z jego usług korzystają gwiazdy

Robert Lewandowski niedawno zareklamował usługę Google Gemini - sztuczną inteligencję. "Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałoby życie w alternatywnym wszechświecie? Może jesteś mistrzem Wielkiego Szlema lub graczem siatkówki? Wykonane z Nano Banana" - czytamy w poście Lewandowskiego. Na zdjęciach przerobionych przez AI 37-latek jest tenisistą, siatkarzem, czy karateką.

Tym zajmuje się szwagier Roberta Lewandowskiego

Wracając do realnego świata Robert Lewandowski ma sporą rodzinę - żonę, dwie córki oraz trzy lata starszą siostrę - Milenę, która w przeszłości uprawiała siatkówkę, a aktualnie zajmuje się projektowaniem wnętrz. We wtorek Milena Lewandowska podsumowała swój wrzesień, wrzucając na Instagram serię zdjęć, na których jest z bratem, rodziną, przyjaciółmi, a także z mężem.

Niewiele osób wie, ale Milena Lewandowska jest żoną Radosława Mirosa - właściciela firmy Signor Leone, zajmującej się szyciem na miarę ekskluzywnych męskich garniturów. "Twój indywidualny styl w najlepszym wydaniu" - czytamy na stronie marki.

Jak o sobie piszą w Google? "Jesteśmy ekspertami męskiego stylu, szyciem na miarę zajmujemy się od 2014 r. W naszej pracy łączymy rzemieślniczą jakość wykonania, ponadczasowe kroje i perfekcyjne dopasowanie do sylwetki. W naszym atelier, poza możliwością wyboru z kilku tysięcy tkanin jest też możliwość przymierzenia przykładowych realizacji, co zdecydowanie pomaga podjęcie dobrej decyzji przy wyborze odpowiedniego ubrania. Niemalże nieskończona ilość możliwych personalizacji sprawi, że wybrane rzeczy będą naprawdę unikatowe i zagwarantują dobrze wrażenie w każdej sytuacji" - napisano.

W gronie zadowolonych klientów Signor Leone ma m.in. Roberta Lewandowskiego, Andrzeja Wronę czy Macieja Musiała.

Milena Lewandowska wraz z Radosławem Mirosem doczekali się syna i córki.