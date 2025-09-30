W 2022 roku KR Reykjavik pokonał na własnym stadionie Pogoń Szczecin 1:0 w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. To była wielka sensacja. Islandzką i polską piłkę w wydaniu ligowym dzieli przepaść, a Portowcy nie byli w stanie przywieźć do kraju przynajmniej remisu. KR Reykjavik jest najbardziej utytułowanym klubem z Islandii. Obecnie jednak przeżywa ogromne kłopoty. Patrząc na ostatnie lata, trzeba to odbierać jako zaskoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

KR Reykjavik spadnie z hukiem? Fatalna sytuacja

KR Reykjavik jest 27-krotnym mistrzem kraju, co sprawia, że dzierży miano najbardziej utytułowanego klubu na Islandii. W dodatku jest to najstarszy zespół w tym państwie. Jeszcze niedawno rywalizował w europejskich pucharach, znajdował się w ligowej czołówce.

Teraz wiele wskazuje na to, że KR Reykjavik spadnie z najwyższej klasy rozgrywkowej. Słynny zespół uplasował się na dziesiątej pozycji w fazie zasadniczej. Wygrał sześć spotkań, zremisował sześć i przegrał aż dziesięć. Teraz natomiast zajmuje ostatnie miejsce w grupie spadkowej.

W sobotę przegrał 2:3 z Akranes. Jeszcze wcześniej z kolei zanotował porażkę (2:4) z Akureyri. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki.

KR Reykjavik jest w złej sytuacji, bo do bezpiecznego miejsca w tabeli traci trzy punkty, a trudno spodziewać się nagłej zwyżki formy. Przypomnijmy, że spadek notują dwie najsłabsze ekipy.

Jedyny taki przypadek w historii

Jak podkreślił w mediach społecznościowych profil Piłkarska Islandia, KR Reykjavik tylko raz w historii spadł z najwyższego poziomu rozgrywkowego na Islandii. Miało to miejsce w 1978 roku. Wygląda na to, że możemy być świadkami ważnego momentu w dziejach tamtejszej piłki