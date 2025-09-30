Robert Lewandowski zaprezentował się doskonale w ostatnich ligowych meczach z Realem Oviedo oraz Realem Sociedad. W tym drugim wystąpił już Wojciech Szczęsny, który skorzystał na urazie Joana Garcii i wrócił do bramki FC Barcelony po czterech miesiącach. Wiele wskazywało na to, że obaj rozpoczną również środowe spotkanie z PSG w podstawowym składzie. Jak się okazuje, może dojść jednak do niespodzianki.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sędziowie powinni być karani za złe decyzje? Kosecki: Dla nich już największą karą jest hejt w Internecie

Flick wyznał, kto wystąpi na "dziewiątce" w spotkaniu z PSG. Wszystko jasne

FC Barcelona udanie zainaugurowała rozgrywki Ligi Mistrzów i pokonała Newcastle 2:1. Jej kolejnym rywalem będzie PSG, które rozbiło za to przed dwoma tygodniami Atalantę aż 4:0. Hansi Flick spodziewa się wymagającego starcia. - To zupełnie inna rywalizacja, gramy z najlepszą drużyną zeszłego sezonu. To duże wyzwanie i nie możemy się doczekać tego meczu - przekazał we wtorek podczas konferencji prasowej.

Nie ma żadnych wątpliwości, że między słupkami wystąpi Wojciech Szczęsny, który skorzystał na kontuzji Joana Garcii. Co zatem z Robertem Lewandowskim? Decyzja nie została jeszcze podjęta. - Potrzebujemy obu przez pełne 90 minut. Zobaczymy, kto wyjdzie w pierwszym składzie - wyznał Flick, odpowiadając na pytanie, kto zagra na "dziewiątce" - Lewandowski czy Ferran Torres.

Niemiecki trener zabrał głos odnośnie do Szczęsnego. - To piłkarz Barcelony, oczywiście, że jest gotowy do gry. W zeszłym roku zdobyliśmy z nim trzy tytuły - oznajmił. Docenił również nowy nabytek, czyli Marcusa Rashforda. - Nabrał dużo pewności siebie, co nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza że przyszedł z innej ligi. Wykonuje jednak dobrą robotę - wyjaśnił.

Fani czekają już dekadę na kolejny triumf w Lidze Mistrzów. Flick nie zważa jednak na to i czeka tylko na kolejny mecz. - Jesteśmy Barceloną. Lubimy być faworytami Ligi Mistrzów, ale wiemy, że to wymaga mnóstwa pracy i bardzo długiej drogi. Nie myślę o ostatnim meczu, skupiam się na następnym - podsumował.

Mecz FC Barcelona - PSG odbędzie się w środę 1 października. Początek o godz. 21.