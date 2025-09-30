W Niemczech głośno o tym, co zrobił Podolski. Wystarczyło jedno zdjęcie

Górnik Zabrze zremisował 1:1 z Cracovią w meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Gole padały w drugiej połowie. Jako pierwsi bramkę zdobyli goście w 72. minucie za sprawą Sondre Lisetha. Krakowianie wyrównali w 89. minucie, a gola na wagę jednego punktu strzelił Kahveh Zahiroleslam.

Podolski nie zagrał z Cracovią, ale wspierał kolegów

Dzięki temu remisowi Górnik Zabrze utrzymał się na pierwszym miejscu w lidze. Po 10 meczach zabrzanie mają 19 pkt, a Cracovia traci do nich jedno "oczko". Warto podkreślić, że drużyna z Krakowa ma jeden mecz rozegrany mniej.

W tym meczu nie mógł wystąpić Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku doznał kontuzję łydki. To nie oznacza, że nie wspierał swoich kolegów. Niemiec wrzucił na Instagrama zdjęcie, na którym widać, jak siedzi razem z kibicami Górnika Zabrze i wspiera piłkarzy z trybun. "Niesamowita pasja. To jest piłka nożna!" - napisał.

Niemcy reagują na to, co zrobił Podolski

To zdjęcie odbiło się szerokim echem w Niemczech. Serwis pisze: "Lukas Podolski kibicował swojej polskiej drużynie Górnik Zabrze bez koszulki z kibicami podczas meczu wyjazdowego w Krakowie w zeszłą sobotę. Potwierdził to wpis na Instagramie mistrza świata z 2014 roku. Na zdjęciu widać, jak „Poldi" zaciska pięść" - czytamy.

Z kolei w "Bildzie" ukazał się taki artykuł: "Poldi udostępnił na Instagramie selfie ze stadionu. Widać na nim mistrza świata z 2014 roku stojącego z gołym torsem w sektorze dla kibiców, zaciskającego pięść. Widoczny jest wytatuowany puchar świata na jego lewym ramieniu. Wszystko to przy najwyższych, jesiennych temperaturach. W sobotę wieczorem w Krakowie było zaledwie 9 stopni Celsjusza..." - opisywano.

Serwis mopo.de podkreśla, że "dzięki wsparciu 'Poldiego' udało się zdobyć bramkę na wyjeździe (1:1) w meczu z drugą w tabeli drużyną KS Cracovia, co pozwoliło Zabrzu utrzymać prowadzenie w tabeli z jednopunktową przewagą" - napisano.

Lukas Podolski gra w Polsce od 2021 roku - wtedy to dołączył do Górnika Zabrze. Od tamtej pory rozegrał 123 mecze i strzelił 25 goli. W aktualnym sezonie jeszcze nie znalazł sposobu na pokonanie bramkarza rywali.