Boniek wytypował wyniki polskich drużyn w LK. Nagle wypalił: "Nie piłem"

Co prawda Polska nie ma reprezentanta w Lidze Mistrzów, ale za to aż cztery nasze ekipy zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. A to rozgrywki szczęśliwe dla polskich drużyn. W poprzednim sezonie do ćwierćfinału dotarły Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Na tym samym etapie w sezonie 2022/23 widzieliśmy Lecha Poznań.

Boniek wysoko ceni Raków. "Romek nie piłem"

Wymienione wyżej trzy zespoły oraz Raków Częstochowa będą reprezentować Polskę w nadchodzącej edycji Ligi Konferencji. Ponownie każda z drużyn rozegra w fazie ligowej sześć spotkań. O typowanie liczby punktów polskich ekip na koniec tej części rozgrywek pokusił się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN zaskoczył widzów kanału "Prawda Futbolu".

Według niego Jagiellonia Białystok i Lech Poznań zdobędą po 10 punktów, a Raków Częstochowa i Legia Warszawa po 14 "oczek". Maksymalnie jedna drużyna może zdobyć 18 pkt.

W tym przypadku zaskakujący jest tak pokaźny dorobek Rakowa, który nie zachwyca w PKO Ekstraklasie, a swoje problemy miał także w eliminacjach do europejskich pucharów. - Romek nie piłem - powiedział Boniek do Romana Kołtonia w momencie, gdy powiedział liczbę punktów drużyny z Częstochowy.

Liga Konferencji. Jasny plan dla naszych zespołów

Boniek śmiał się, że polskie drużyny nabiją tak dużo punktów do rankingu UEFA, iż niebawem może dojść do sytuacji, w której mistrz Polki będzie miał pewny udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Przypomnijmy, że do 1/8 finału Ligi Konferencji bezpośrednio awansuje osiem najlepszych ekip fazy ligowej. Drużyny z miejsc 9-24 zagrają dwumecz barażowy o występ w 1/8 finału. Żeby zatem pozostać w tych rozgrywkach na wiosnę, trzeba znaleźć się na którejś z pozycji od 1. do 24. W fazie ligowej bierze natomiast udział 36 zespołów.

Tak prezentuje się plan gier polskich drużyn w 1. kolejce Ligi Konferencji:

Jagiellonia Białystok - Hamrun (Malta) godz. 18:45

Lech Poznań - Rapid Wiedeń (Austria ) 18:45

Legia Warszawa - Samsunspor (Turcja) 21:00

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (Rumunia) 21:00