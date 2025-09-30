Oto nowy trener Pogoni Szczecin! Hit w ekstraklasie

Krótko przed startem niedzielnego meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin wypłynęła informacja, że szczecinianie znaleźli nowego trenera! "Dziś z właścicielami Pogoni będzie oglądał mecz z Legią z wysokości trybun" - przekazał dziennikarz Daniel Trzepacz. Chodziło o Thomasa Thomasberga, który niedawno został zwolniony z duńskiego FC Midtjylland. I właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie tych plotek.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Pogoń Szczecin potwierdziła nowego trenera. To on zastąpi Roberta Kolendowicza

Robert Kolendowicz został zwolniony z funkcji szkoleniowca Pogoni 16 września. Tymczasowo zespół prowadził Tomasz Grzegorczyk, natomiast właśnie ogłoszono nawiązanie współpracy z nowym trenerem, który przejmie Pogoń na stałe.

Został nim Thomas Thomasberg, który związał się z klubem trzyletnim kontraktem. "Oficjalna, powitalna konferencja prasowa z udziałem trenera Thomasberga odbędzie się na Stadionie im. Floriana Krygiera jeszcze dziś" - napisano. Dodano również, że we wtorek szkoleniowiec poprowadzi również swój pierwszy trening.

Thomasberg jeszcze w tym sezonie prowadził duńskie FC Midtjylland. Jego zwolnienie przyszło niespodziewanie - w lidze nie przegrał żadnego meczu, wywalczył też awans do Ligi Europy. "Thomasberg gwarantował dobre wyniki, ale nie były one wystarczające, żeby stać się numerem jeden w Danii. Można było odnieść wrażenie, że brakowało rozwoju stylu gry, choć w zespole było wielu bardzo dobrych i drogich zawodników" - oznajmił portal dr.dk. Jako główny powód zwolnienia podano właśnie styl gry drużyny.

Tym samym 50-latek nie obejmie stanowiska trenera Malmoe FF, o czym mówiło się w ostatnich dniach, oraz egipskiego Al-Ahly. Jednym z faworytów do przejęcia tej posady jest teraz... Czesław Michniewicz, czyli były selekcjoner reprezentacji Polski. Rzekomo Duńczyk miał zarabiać u niedoszłego pracodawcy zarabiać trzy miliony dolarów rocznie!

Pogoń po 10. kolejkach ligowych zajmuje dopiero 13. miejsce w lidze, mając w dorobku 10 pkt. Nad strefą spadkową ma zaledwie dwa punkty przewagi. Najbliższy mecz, jak i debiut nowego szkoleniowca odbędzie się już w piątek 3 października, kiedy Pogoń zagra u siebie z Piastem Gliwice.