17-letni fenomen w kadrze Urbana? Boniek mówi tak, że jaśniej się nie da

W tym sezonie Oskar Pietuszewski notuje regularne występy w Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia ma w swoich szeregach perełkę, a 17-latek swoją wartość potwierdził w niedzielnym hicie PKO Ekstraklasy, kiedy zdobył piękną bramkę. Jagiellonia zremisowała na wyjeździe z Lechem Poznań 2:2. W dwóch wrześniowych meczach reprezentacji Polski do lat 21 Pietuszewski z kolei strzelił trzy gole i zanotował asystę.
Patrząc na występy nastolatka w młodzieżowej reprezentacji Polski oraz jego grę w Jagiellonii Białystok, wielu kibiców i ekspertów namawia Jana Urbana do tego, by powołał tego piłkarza już na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski.
Zachwycony golem Pietuszewskiego w starciu z Lechem Poznań był Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN jednocześnie tonuje nastroje ws. powołania do seniorskiej kadry.
- Wiemy doskonale, że ma charyzmę, pewność siebie i mocne nogi. 17-latek strzelił naprawdę pięknego gola. My lubimy takie rzeczy, lubimy jak zawodnicy w taki sposób wspinają się szczyt, ale jesteśmy dopiero na początku. Nie myślmy, że Oskar już jest piłkarzem na pierwszą reprezentację, tak jak mówią niektórzy w Polsce. Spokojnie, niech to wszystko idzie pomału do przodu. Natomiast to pokazuje, że dobry, utalentowany chłopak może zaistnieć w naszej Ekstraklasie, i to nie jest żaden problem - powiedział Zbigniew Boniek na kanale "Prawda Futbolu".
Boniek podkreśla, że Pietuszewski jest wielkim talentem, ale to oczywiście nie zapewnia mu wielkiej kariery. Wiceprezydent UEFA zwrócił uwagę na kilka rzeczy.
- To jest prospekt na bardzo dobrego piłkarza. Mieliśmy już kilku takich chłopaków, gdzie wydawało się, że w wieku 17-18 lat mogą już coś zawojować. By zrobić karierę, potrzeba wielu elementów: charakteru, zdrowia i pewności siebie - dodał.
Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski zobaczymy spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią (9 października). Trzy dni później Biało-Czerwoni wybiorę się na Litwę, by zagrać kolejny mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata.
