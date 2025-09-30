17-letni fenomen w kadrze Urbana? Boniek mówi tak, że jaśniej się nie da

W tym sezonie Oskar Pietuszewski notuje regularne występy w Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia ma w swoich szeregach perełkę, a 17-latek swoją wartość potwierdził w niedzielnym hicie PKO Ekstraklasy, kiedy zdobył piękną bramkę. Jagiellonia zremisowała na wyjeździe z Lechem Poznań 2:2. W dwóch wrześniowych meczach reprezentacji Polski do lat 21 Pietuszewski z kolei strzelił trzy gole i zanotował asystę.

Boniek sprowadza na ziemię. "Niech idzie pomału do przodu"

Patrząc na występy nastolatka w młodzieżowej reprezentacji Polski oraz jego grę w Jagiellonii Białystok, wielu kibiców i ekspertów namawia Jana Urbana do tego, by powołał tego piłkarza już na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Zachwycony golem Pietuszewskiego w starciu z Lechem Poznań był Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN jednocześnie tonuje nastroje ws. powołania do seniorskiej kadry.

- Wiemy doskonale, że ma charyzmę, pewność siebie i mocne nogi. 17-latek strzelił naprawdę pięknego gola. My lubimy takie rzeczy, lubimy jak zawodnicy w taki sposób wspinają się szczyt, ale jesteśmy dopiero na początku. Nie myślmy, że Oskar już jest piłkarzem na pierwszą reprezentację, tak jak mówią niektórzy w Polsce. Spokojnie, niech to wszystko idzie pomału do przodu. Natomiast to pokazuje, że dobry, utalentowany chłopak może zaistnieć w naszej Ekstraklasie, i to nie jest żaden problem - powiedział Zbigniew Boniek na kanale "Prawda Futbolu".

"Prospekt". Tego potrzebuje Pietuszewski

Boniek podkreśla, że Pietuszewski jest wielkim talentem, ale to oczywiście nie zapewnia mu wielkiej kariery. Wiceprezydent UEFA zwrócił uwagę na kilka rzeczy.

- To jest prospekt na bardzo dobrego piłkarza. Mieliśmy już kilku takich chłopaków, gdzie wydawało się, że w wieku 17-18 lat mogą już coś zawojować. By zrobić karierę, potrzeba wielu elementów: charakteru, zdrowia i pewności siebie - dodał.

Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski zobaczymy spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią (9 października). Trzy dni później Biało-Czerwoni wybiorę się na Litwę, by zagrać kolejny mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata.